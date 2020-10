La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), exhortó hoy a los conductores a no bajar la guardia en las carreteras, puesto que las cifras de la agencia reflejan que entre los meses de agosto a diciembre aumentan la cantidad de accidentes fatales.

“A octubre de este año tenemos una notable reducción en las muertes por accidentes automovilísticos. Queremos continuar esa tendencia. Por supuesto, una vida es demasiado, así que queremos alertar a nuestros conductores para que no bajen la guardia en estos meses del año en que celebramos efemérides tan emblemáticas como Descubrimiento de Puerto Rico, Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad, así como Despedida de Año y hasta Halloween”, resaltó Nolasco Santiago directora ejecutiva de ACAA.

Si bien en los últimos años la cantidad de muertes en las carreteras ha disminuido dramáticamente (308 personas en 2018 y 289 en 2019), las estadísticas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) también reflejan aumentos en estos meses del año.

Por ejemplo, en 2018 se dispararon las muertes por accidente de tránsito entre mediados de agosto y el 31 de diciembre con 151 fallecimientos, para cerrar el año con 308 fatalidades. En los primeros 7 meses y medio de 2018 murieron 157. Es decir, el 49% de las fatalidades en 2018 ocurrió en apenas 4 meses y medio, y el 51% en los primeros 7 meses y medio.

Este patrón se repitió el año pasado, aunque un poco menos dramático. Entre mediados de agosto y el 31 de diciembre de 2019 murieron en accidentes de tránsito 124 personas, el 43% del total de muertes de ese año. En los primeros siete meses y medio ocurrieron 165 fatalidades, el 57% del total de muertes de ese año.

Al 27 de octubre de 2020 hay 187 muertes por accidentes de tránsito, cifra superada por los dos años anteriores a esta misma fecha (227 en 2019; 210 en 2018). De estos 187 fallecimientos, el 39.16% son conductores; el 26.7% peatones; 18.2% motociclistas; 10.2% pasajeros; 3.7% ciclistas, y 1.6% por uso de four track.

La dependencia exhortó a los conductores de vehículos de motor hacerlo de manera defensiva y con atención a las normas que fijan la ley, como no consumir alcohol en exceso, no utilizar el teléfono celular sin el equipo “hands free” ni textear, no superar los límites de velocidad, así como usar el cinturón de seguridad.

“Puerto Rico aún enfrenta la pandemia de COVID-19, vivimos con este y con otros estresores causados por el coronavirus. Sin embargo, debemos adaptarnos a la situación y mantener en las carreteras una cultura de paz, de sana conducción y atento a las normas establecidas. Guiar a la defensiva, no agresivamente, también puede salvar una vida”, afirmó Nolasco Santiago.