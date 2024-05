Albergue en Arecibo demanda al Municipio de Río Grande y su alcalde tras allanamiento en búsqueda del perro de Luar la L

De acuerdo con la demanda, el centro de control recibió cuatro perros de Río Grande el 9 de mayo, pero no fueron recogidos por esa organización, si no que se les entregaron por parte de un funcionario público de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Río Grande de nombre Andrés Castro.

“El sr. Castro... además certificó que renunciaba a la custodia de los cuatro perros, a cualquier reclamación de dominio sobre estos. Acreditó que no presentaría ninguna acción ni civil, ni criminal, administrativa respecto a los animales. Reconoció que los animales podrían ser eutanizados” , lee la demanda que además detalla que se reveló al Centro de Control de las responsabilidades legales.

Tras decidir que no serían aptos para adopción, el Centro concluyó que la mejor opción sería “una muerte compasiva”, pero no se estipula claramente cuándo se dio la eutanasia .

Cabe resaltar que, hasta el momento, nadie ha podido identificar si este perro negro era en efecto Johnny, ni tampoco se ha podido encontrar las chapas o identificadores que tenía el can .

La demanda menciona que, a partir del 15 de mayo, las líneas de teléfono del Centro de Control y Albergue Capitán Correa comenzaron a llenarse de llamadas amenazantes, provocando que se tuviese que desconectar el servicio y no se pudiesen aceptar citas de clientes. El Centro ofrece servicios de veterinaria, vacunaciones, esterilizaciones, entre otros.

Esa misma fecha fue cuando Luar la L, cuyo nombre es Raúl Armando Del Valle Robles, lanzó un video por sus redes sociales anunciando la desaparición de su perro y exigiendo respuestas tanto al Municipio de Río Grande como al Municipio de Arecibo sobre el paradero del can.

Negrón Casalduc atendió a las personas y dio paso a que se investigaran las areas de Adopción, Cuarentena y Transición en la búsqueda por Johnny pero no se pudo localizar.

“Ha sido tal la desinformación provista en los medios que llega al extremo de falsamente alegar que (Negrón Casalduc y el Centro de Control y Albergue Capitán Correa) cobra $500 pesos (sic) por (recogido de) perro; que responde por los cadáveres de animales encontrados fuera de sus facilidades; que se lleva legalmente los perros, cuando son los municipios quienes recogen los animales; que no siguen los protocolos de salud; etc” , alegan en el documento.

Solicitaron, además, que el Municipio de Río Grande y los demandados restituyan a Negrón Casalduc, al igual que al Centro de Control, con $1,400,000 por daños mentales y de reputación al igual que por citas que no se pudieron llevar a cabo a causa de la suspensión de servicios durante las manifestaciones por encontrar a Johnny al igual que durante el allanamiento.

El documento, no obstante, no da información sobre qué factores se tomaron en consideración para determinar que estos animales no eran aptos para adopción, si los cuatro animales se eutanizaron y por qué se decidió dispensar de ellos tan expeditamente.