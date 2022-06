El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, radicó en la mañana de hoy, sábado, una querella por intimidación luego de presenciar a una persona armada con un rifle largo que pasó en un vehículo y tras ver que el pasajero de otro vehículo le mostró un cartel blanco con manchas rojas.

El informe preliminar del Negociado de la Policía sostiene que Alicea Vasallo se encontraba en la carretera 5, en dirección a la marginal José Correa, cuando escuchó varios disparos. Poco tiempo después, el mandatario indicó, en la querella, que tres individuos pasaron cerca de él en un Toyota Corolla color gris oscuro y que una de las personas tenía un arma larga.

Luego, otro automóvil pasó frente a Alicea Vasallo y el alcalde indicó que vio a dos personas en el interior; el pasajero le mostró un papel color blanco con manchas rojas que provocaron que el alcalde temiera por su seguridad.

Mediante declaraciones escritas, Alicea Vasallo abundó sobre el incidente.

“Esta mañana, cuando me encontraba en la calle José I. Correa, del área del centro del pueblo, mientras estábamos con el equipo municipal recogiendo escombros, escuchamos una ráfaga de tiros muy cerca del área dónde nos ubicábamos. Acto seguido, un carro marca Toyota Corolla gris oscuro pasa con tres ocupantes y uno de ellos cargaba un arma larga, la cual dejó que se viera a simple vista de parte de todos los que estábamos laborando”, relató Alice Vasallo.

“Con pocos minutos de diferencia, pasa otro vehículo Toyota Corolla, diferente al anterior, cerca de mi persona y el grupo de trabajo. Esta vez (el vehículo) disminuye la velocidad significativamente, con dos individuos (en el interior), y uno de los ocupantes mostró un cartel con manchas rojas, simulando sangre. Le repliqué que lo dejara en el piso, acción que no hizo”, añadió el mandatario.

Alicea Vasallo resaltó que no perderá su enfoque de trabajar para el pueblo y señalar lo que está mal. “Reitero (que) la seguridad de mi pueblo es prioridad. Cataño, cuya inmensa mayoría de sus residentes son personas honestas y respetuosas de la ley, no puede dejarse ‘gobernar’ por los que actúan al margen de ella. Mi compromiso de servicio es mayor, al igual que de todo el componente de empleados municipales”.

“Dejaré que las autoridades de ley y orden hagan su trabajo de investigación. Por lo tanto, no se estarán ofreciendo expresiones adicionales par no contaminar la labor de los encargados de esclarecer este hecho particular. Que Dios proteja a mi pueblo de Cataño y a todos los que tenemos la dicha de residir en él”, enfatizó Alicea Vasallo.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la investigación.