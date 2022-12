Autoridades federales diligencia desde esta mañana un allanamiento en una residencia en Hato Rey relacionado a la investigación por el asesinato de un agente federal en altamar en Cabo Rojo en noviembre pasado, confirmaron fuentes a El Nuevo Día.

En estos momentos agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) se encuentra en la casa ubicada en la calle Rodrigo de Triana, en Hato Rey. Asimismo, frente a la vivienda, se encuentra la Unidad de Recopilación de Evidencia del FBI.

Este medio supo que la intervención en la residencia busca la recopilación de evidencia que ayude al caso en el que un agente de Aduanas y Patrullas Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue baleado el 17 de noviembre por un presunto narcotraficante a cuatro millas náuticas de la costa de Cabo Rojo.

/

A eso del mediodía, las autoridades ocuparon una guagua blanca marca BMW como parte de la evidencia.

PUBLICIDAD

Por otra parte, El Nuevo Día supo que la residencia fue comprada y remodelada hace tres años y, desde entonces, ha sido rentada a distintas personas. Los inquilinos más reciente son unas personas que se cree que son de St. Thomas, quienes estaba por acabar su contrato de arrendamiento y la casa está disponible para unos próximos inquilinos.

Además, salió a relucir que en los pasados meses se han observado vehículos que llamaban la atención.

El agente de bienes raíces Silvestre Ramos, quien está a cargo de una potencial venta de la propiedad, dijo a El Nuevo Día que el allanamiento le tomó por sorpresa.

“Hoy tenía a varios compradores, cuando me topo con esa escena y todo el despliegue del FBI y solo se me informa que la casa ha sido allanada, sin más explicación por parte de los agentes, ya que no pueden dar detalles. Y me retiré de la escena”, expresó por mensajes de texto a este diario.

La reportera Valeria María Torres Nieves colaboró con esta historia.