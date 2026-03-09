Arrestan a hombre que era buscado en relación a un feminicidio en Bayamón

Agentes de la Policía arrestaron en la noche de ayer, domingo, a un hombre que era buscado en relación al asesinato de una mujer en Bayamón.

Se trata de Irving Oscar Cardona Santiago, de 48 años, quien fue identificado como una persona de interés en el feminicidio de Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años, a finales del pasado mes de febrero.

La Comandancia de la región policiaca de Fajardo indicó que el sujeto fue detenido a eso de las 10:28 p.m., en Jardines de Río Grande.

De acuerdo con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Raúl Negrón, Cardona Santiago fue trasladado a la Comandancia de Bayamón para la continuación del proceso de investigación, luego de que solicitaran ayuda ciudadana para dar con el paradero de Cardona Santiago.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Policía, para la fecha de los hechos, Cardona Santiago, descrito como una persona sin hogar, presuntamente sostuvo una discusión con Santiago Reyes, quien fue hallada horas más tarde muerta en su residencia.

Según las autoridades, el cuerpo de la mujer presentaba contusiones y sangrado en el rostro.

----