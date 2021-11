La pareja de Yarelis González Lanzó, de 35 años, cuyo cuerpo amordazado fue encontrado en Vieques ayer, domingo, fue arrestada esta tarde por desacato criminal por no cumplir con una evaluación siquiátrica, informó la Policía.

La orden de arresto contra Gamalier Coss Carmona, de 30 años, fue emitida por el juez José M. Marrero Pérez, del Tribunal de Fajardo.

La detención, que no tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de su pareja, ocurrió en la casa de su madre en el barrio Luján de la isla municipio.

Según la Uniformada, el hombre debió comparecer a una evaluación siquiátrica el pasado 13 de octubre, pero no acudió. No se dieron más detalles del caso.

La teniente Glenda Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, indicó más temprano que esperaban entrevistar al hombre en relación con la muerte de González Lanzó al igual que vecinos y otras personas.

Aunque la Uniformada aún aguarda por la identificación oficial del Instituto de Ciencias Forenses, un hermano de la víctima indicó que es González Lanzó.

“Me he bebido las lágrimas como no se imaginan. Mi hermana, la que me complacía en todos mis antojos de comida... Estas Navidades más tristes aún… Vuela alto Yarelis. Ahora te encuentras con nuestro otro hermano y nuestra madre y mi otro hermanito Alex… Dile que los amo y los extrañooooo”, escribió en una publicación en su cuenta de Facebook.

Román informó que los familiares de González Lanzó no sabían de ella desde el lunes, 22 de noviembre, pero no habían radicado una querella como persona desaparecida. Tampoco tienen reportes previos de violencia de género sobre la pareja.

“El cuerpo fue encontrado por un amigo de la pareja, ahí le informa a la familia y la familia se comunica con la Policía”, explicó Román, quien indicó que González Lanzó era madre de dos menores, un niño de unos 15 años y una niña de 13, de una relación previa.

El cuerpo de la mujer amordazado, atado con sogas en el área de los pies y envuelto en una sábana fue encontrado ayer, domingo, en el patio de la residencia localizada en el barrio Puerto Real. Estaba en estado avanzado de descomposición.

En lo que va del 2021, se han reportado 29 feminicidios, de los cuales 11 fueron por violencia de género, ocho por drogas, tres por rencillas y venganza; seis por peleas y uno por maltrato de menores. Aún la Policía no cuenta en sus estadísticas el caso de González Lanzó.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.