Una familia en Vieques abatida por la pérdida de varios seres queridos desde el 2008 sufre ahora otro golpe, tras la muerte de Yarelis González Lanzó, de 35 años, cuyo cuerpo amordazado fue encontrado ayer, domingo, en el patio de una residencia en el barrio Puerto Real de la isla municipio.

“Yarelis era mi hermana. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar a las personas, era servicial, humilde. Siempre le preguntaba a uno si necesitaba alguna cosa. Tú le podías preguntar a cualquier persona de Vieques cómo era ella, y siempre te van a decir que era humilde, era servicial, siempre estaba prestando ayuda”, compartió con El Nuevo Día uno de los hermanos de la víctima, Jonathan González.

Jonathan fue quien informó en una publicación en su página de Facebook que la mujer hallada atada con sogas en el área de los pies y envuelta en una sábana era su hermana. “Me he bebido las lágrimas como no se imaginan”, escribió. “Estas Navidades más tristes aún…”.

Yarelis nació y se crio en Vieques con ocho hermanos, contó Jonathan. Hace varios años trabajó en un restaurante en la isla municipio en lo que le apasionaba: cocinar. Ahora, laboraba como ama de casa.

Una serie de tragedias impactaron su vida, incluida la muerte de su progenitora, que la sumió en una depresión y la llevó consumir sustancias controladas. Esto provocó que les removieran a sus dos hijos, un niño de unos 15 años y una niña de 13, según su hermano. Ambos menores viven ahora con una tía de Yarelis.

“Perdimos a nuestra mamá para el 2008, perdimos a un hermano a mediados de 2009. Mi papá aún sigue en vida. Éramos nueve hermanos, uno se suicidó y ahora sin Yarelis, que la asesinaron, somos siete”, lamentó. “Ella cayó en depresión por la muerte de mi mamá, cayó en las drogas y todo eso. Luego poquito a poquito salió de ese momento difícil. Ahora ya estaba mejor”.

Jonathan relató que su padre, quien cumplirá 62 años el próximo julio, está desmoronado con la noticia de la muerte de su hija. “Él está bien afectado, ya es el segundo hijo que se le va, la esposa se le fue también. Es otro golpe que le da la vida”.

La mujer residía con su pareja, de quien Jonathan prefirió no hablar. Las autoridades se aprestaban este lunes a entrevistar al hombre, identificado por la Policía como Gamalier Coss Carmona.

“Que se haga justicia, que sea lo que Dios quiera. Me gustaría que se haga justicia, de verdad. Hasta el momento no hemos tenido gran comunicación (con las autoridades), ellos nos dijeron que se iban a comunicar hoy”, expresó el hermano de Yarelis, quien añadió que todavía no han sido contactados para identificar el cadáver en el Instituto de Ciencias. Forenses.

La familia de la occisa desconocía de su paradero desde el lunes, 22 de noviembre, pero no se había radicado una querella como persona desaparecida, indicó más temprano a este diario la teniente Glenda Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

La Uniformada aún no ha catalogado esta muerte como un feminicidio. En lo que va del 2021, se han reportado 29 feminicidios, de los cuales 11 fueron por violencia de género, ocho por drogas, tres por rencillas y venganza; seis por peleas y uno por maltrato de menores.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.