Asesinato en Arecibo del creador de “El Podcast de la Calle” fue un crimen por acecho, dice la Policía

Cuestionado sobre si el joven habría tenido algún problema con alguien, respondió que “hasta ahora, no tenemos esa información, pero alguna situación había, porque él estaba fuertemente armado. Algo debe haber ocurrido o él estaba en alguna actividad ilegal” .

Se expresan en redes sociales

“(Que en) paz descanse tu nombre. Jamás serás olvidado. El Podcast de la Calle no va a caer al nombre tuyo. Te amamos nuestro guerrero. Tú nombre lo vamos a poner en alto”, lee una de las publicaciones acompañada de la canción “Hay una lágrima” del cantante Divino.

En otra de las historias compartidas, otro usuario escribió que Serrano Ortiz “era de los pocos que creía en mí y siempre me decía que no me quitara, que yo iba a ser el mejor, así como tú lo fuiste en vida”.