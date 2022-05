En lo que va de año, en Puerto Rico se han reportado, al menos, 112 robos de auto a mano armada, conocidos como “carjackings”, una cifra que supera por 21 los delitos de este tipo cometidos para la misma fecha el año pasado.

La tendencia no da indicios de frenar, pues abril fue el mes que registró mayores incidentes, detalló el coronel Roberto Rivera Miranda, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía. En un solo día, el 11 de abril, se registraron 11 “carjackings” a nivel isla.

“Esta modalidad ha ido incrementando al nivel que en el mes (abril), que concluyó ayer (sábado), tuvimos un más 19 también, 39 ‘carjackings’ a nivel isla versus 20 que habían ocurrido para esa misma fecha ese mes el año pasado”, indicó Rivera Miranda. Solo en San Juan, se reportaron 12 “carjackings”, detalló.

“Así que vimos una alza, y te puedo decir que los planes han estado alineados para atender este aumento”, compartió Rivera Miranda.

Aunque las estadísticas pueden resultar alarmantes, Rivera Miranda sostuvo que no se trata de “una ganga dedicada a cometer ‘carjackings’”.

“Estos son muchachos, de 18 a 21 años, que salen a cometer este tipo de delito. Se unen dos o tres, y lo hacen”, comentó sobre quienes cometen estos delitos.

Los escenarios en los que ocurren estos crímenes varían, pero el coronel detalló que las modalidades más comunes son mediante un choque leve o bloquear el paso de la víctima.

“Ahora mismo, lo que está ocurriendo es chocarte el vehículo para que te detengas. Y, entonces, uno se detiene por un accidente de auto, y ahí cometen el delito. También, tenemos seguimiento, en los que los conductores no se dan cuenta que ese mismo vehículo te está siguiendo”, indicó Rivera Miranda.

Los criminales que siguen a la víctima eligen interceptarla cuando está distraída, por lo cual Rivera Miranda insistió en que los conductores deben evitar utilizar los celulares porque son una fuerte distracción, particularmente cuando se está dentro de un vehículo estacionado.

“La gente no se da cuenta que ese mismo vehículo te está siguiendo. Inmediatamente, te detienes ahí, ellos intervienen y lo bajan del vehículo. Estos son los casos donde, a veces, se puede ir un niño (se llevan el auto con un menor dentro) o a alguien porque, por la prisa de ellos, no miran. Pero claro, ellos, una vez se percatan de que traen algún niño u otra persona en la parte de atrás del asiento, pues tienden a dejar ese vehículo inmediatamente, algunos kilómetros más adelante”, contó Rivera Miranda.

Al menos, 15 “carjackings” se han perpetrado con los delincuentes en motoras.

El coronel aseguró que se ha reducido la cantidad de los robos de auto que se cometen mientras la víctima está detenida en un semáforo con luz roja porque, a su juicio, “han visto el patrullaje en las carreteras principales y, pues, ya había unas personas que habían sido arrestadas”.

Más de la mitad de los “carjackings” se han perpetrado entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m., según las estadísticas policíacas. La mayoría se reportan de lunes a jueves, y no son comunes durante los fines de semana. Los lugares oscuros, de poca circulación, tienden a ser los preferidos de los maleantes.

Mientras, las marcas de carros más hurtados en esta modalidad de robos son Toyota (particularmente, los modelos de Corolla y Yaris), Nissan y Hyundai.

“Esos son las tres marcas que dictan la pauta en este tipo de casos”, subrayó.

Esclarecimientos

La semana pasada, un turista residente en el estado de Massachusetts fue baleado en medio de un “carjacking” en el Condado, en San Juan. De acuerdo con las autoridades, el 26 de abril, el hombre de 28 años estaba en el interior de una Jeep Wrangler verde, del año 2021, frente a un negocio. En medio del robo, recibió dos disparos en el pecho y el costado.

El hombre fue transportado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras. La guagua fue recuperada horas más tarde en Vega Baja.

“(La persona que le acompañaba) se baja a buscar una comida en el lugar. Él se queda en el asiento del pasajero, y me imagino que tenía que estar viendo el celular cuando es sorprendido. Parece que hace algún tipo de gesto y recibe esos dos disparos, en el hombro y en el lado del costado. Pero también está estable, al momento”, detalló Rivera Miranda, al resaltar que la investigación está adelantada.

Compartió que el turista norteamericano informó “que permanecerá más tiempo en Puerto Rico porque le gustaría que se esclarezca”.

“Y eso, para nosotros, es bien importante porque, a veces, este tipo de ciudadano, que es turista, tiende a irse”, dijo.

Por otro lado, un joven de 22 años fue arrestado el pasado miércoles luego de realizar un “carjacking” en el estacionamiento de una gasolinera en Manatí. Su arresto se dio tras una corta persecución.

El esclarecimiento de estos delitos depende de múltiples factores, entre ellos, la disponibilidad de imágenes del incidente y la cooperación de la víctima, señaló.

“Algunos (robos) hay que trabajarlos con un poco más de cautela porque estaban enmascarados y ahí es más difícil porque tenemos que trabajar con otro tipo de prueba en la escena del crimen para conectarlos. (…) Dentro de todo, el esclarecimiento ha sido muy bueno porque tenemos que entender que requerimos de otras pruebas, como si logramos levantar huellas o algún material de ADN y compararlo con el sospechoso que tenemos”, explicó el coronel.

El alto oficial resaltó que se radicaron cargos criminales relacionados con 12 casos en abril. “Estuvimos bien activos, hay unos cuantos que están pendientes o están esclarecidos”, señaló el coronel.

Apuntó que, al 30 de abril, de los 112 “carjackings” reportados en 2022, 60 habían sido esclarecidos, lo que representa el 54%. Indicó que, a nivel policial, se han esclarecido 70%.

Alerta en la carretera

A pesar de que un “carjacking” puede ocurrir cuando menos lo imagina el conductor, el coronel Rivera Miranda detalló una serie de recomendaciones para estar alerta en la carretera.

Según la División de Vehículos Hurtados de la Policía, los asaltantes buscan oportunidades para atacar a las víctimas distraídas, como en estaciones de gasolina, cajeros automáticos, estacionamientos multipisos, en la entrada de las residencias, intersecciones desoladas con semáforos y rampas de salida de autopistas.

“Tenemos que tomar unas previsiones al momento, tanto de conducir, como de cuando ocurra un choque. Tenemos que estar bien pendientes porque (puede ser) en centros comerciales, puede ser en la misma vía de rodaje”, insistió.

En casos de un accidente en la carretera, Rivera Miranda dijo que, antes de bajarse del vehículo, asegúrese de ver los alrededores y no bajarse antes que la otra persona lo haga. También, recalcó no estacionarse en lugares muy oscuros o solitarios, tener los números de la Policía guardados en su celular y no utilizar el teléfono mientras conduce porque puede poner a la persona en una posición de riesgo.

“Lamentablemente, la constante es cuando miramos el celular. El celular nos ha cohibido de tener un radio más amplio de mirar por dónde vamos. Lo vemos constantemente, gente texteando que se duermen en la luz, (los criminales) aprovechan y entonces ven la vulnerabilidad y ahí atacan inmediatamente”, insistió el coronel.

Recomendó tener toda la información del vehículo de manera digital y accesible, así como copias guardadas fuera del carro porque, muchas veces, los conductores no saben ni el número de su tablilla.

Además, dijo que las víctimas deben anotar los detalles del incidente rápidamente porque esto ayuda a acelerar la investigación. Otro consejo es equipar el vehículo con un rastreador GPS y cerrar las puertas con seguro mientras conduce.

“Es importante que el ciudadano tenga la licencia consigo o que se sepa de memoria la tablilla para inmediatamente tirar la descripción con número de tablilla. Y entonces ahí activamos no solamente nuestra Policía, sino también la Policía Municipal”, destacó Rivera Miranda.