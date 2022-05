Buzos de la División Marítima de Cabo Rojo de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) utilizarán un dron sumergible para localizar y extraer lo que parece ser una osamenta humana que otro equipo de buzos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo haber visto mientras realizaban labores de mantenimiento en el lago Guerrero en Aguadilla.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, dirigidos por el teniente Orlando Camacho, se encuentran en la escena y aguardan a que los buzos de FURA completen sus labores para saber si en realidad se trata de una osamenta humana, como indicaron los buzos de la AEE.

“Los buzos de la AEE lo que detectaron fue lo que aparenta ser una osamenta, pero en estos momentos no se ha realizado la extracción para determinar ciertamente de lo que se trata. El buzo (de la AEE) nos indicó que el vio lo que aparenta ser una osamenta, pero nosotros no podemos confirmarlo porque no hemos realizado la extracción”, resaltó el teniente Camacho vía telefónica.

El director del CIC añadió que los buzos de la AEE se encontraban en el embalse, que pertenece a la corporación pública, realizando labores de mantenimiento cuando se toparon con lo que describieron como una osamenta humana. Tras salir del agua reportaron el hallazgo cerca de las 10:00 de la mañana de hoy, martes.

“Una vez los buzos de la Policía extraigan lo que hay, pues entonces llegaremos a una determinación, si se puede, de lo que se trata este hallazgo. Pero no podemos confirmar de lo que se trata hasta que los buzos extraigan lo que encuentren. Van a utilizar un drone submarino para ver si se logra ver algo”, subrayó Camacho.

El hallazgo de se produce a una semana desde que las autoridades encontraron el torso de una mujer al interior de una maleta en un apartamento en ese pueblo. La escena de dicho caso es combinada, puesto que el resto de las extremidades se hallaron en el casco urbano de Aguadilla.