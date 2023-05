Agentes de la Policía estatal, así como de la Policía Municipal de Carolina y personal de seguridad del Departamento de Educación, acudieron esta mañana a la escuela superior Ángel Millán Rohena, en la PR-857, que está próxima a la urbanización Parque Ecuestre, en ese municipio, luego de recibir un reporte de disparos cerca del plantel.

No obstante, el jefe de Seguridad de Educación, César González, afirmó a El Nuevo Día que la situación no está vinculada con la escuela y la comunidad escolar no está bajo amenaza de ningún malhechor.

Mientras, el teniente Luis Rivera García, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, precisó que en la escena se recuperó un casquillo de bala, por lo que “de acuerdo a las entrevistas y lo que se encontró, tenemos un solo disparo (realizado)”.

“A eso de las 8:15 a.m. escuchan las personas del área del plantel escolar lo que ellos reconocen como una detonación cercana al plantel escolar. Un estudiante había visto -se lo informó a la directora y guardias de seguridad- un muchacho caminando por al frente de la acera con una camisa y cartera color roja. Lo que ve el personal de seguridad es a este muchacho que saca un arma de fuego y dispara contra un vehículo en movimiento. No fueron disparos contra el plantel”, describió González vía telefónica.

PUBLICIDAD

“Con las descripciones que da el plantel escolar, (se trataría de un) jovencito, 15 a 18 años, 100 a 110 libras, camisa color roja, mariconera color roja, pantalón oscuro. Es lo que nos describe el personal de la escuela”, señaló. “Él disparó contra un vehículo en movimiento”.

Por su parte, Rivera García no pudo corroborar dicha información. Tampoco hay descripciones del vehículo contra el que disparó el individuo.

“No tenemos detalles, solo el casquillo que encontramos en la escena”, acotó, al tiempo en que señaló que la persona que disparó, presuntamente, se movilizó hacia dicha urbanización para huir del lugar. “Dejamos claro que no fue un tirador activo contra la escuela ni contra ningún estudiante. Fue un caballero que le hizo un disparo a un vehículo en movimiento”, recalcó.

“Tenemos personal de la Uniformada y personal del CIC y de Inteligencia Criminal en el área a ver si damos con el individuo.

Respecto a qué determinó la agencia con respecto a la continuación del día de clases, González indicó que, luego de una conversación con el comisionado de la Policía, “la situación está bajo control y no hay necesidad de despachar los estudiantes”.

“Nosotros como departamento y con las recomendaciones de la Policía de Puerto Rico no vamos a cerrar la escuela. Se supone que todo padre que tenga alguna duda de lo que está ocurriendo se comunique con el plantel escolar o a nuestras oficinas al (787) 773-6240″, puntualizó.