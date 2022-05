Un avión de la empresa Aircargo Carriers se deslizó esta mañana en la pista 8-26 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tras sufrir un desperfecto con su tren de aterrizaje, reportó Aerostar Airport Holdings, compañía que administra las instalaciones.

El aterrizaje de emergencia ocurrió a eso de las 10:50 a.m. de este martes, pero no se reportó hasta pasada la 1:30 p.m. No hubo personas heridas.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, indicó que los protocolos de seguridad se activaron de manera inmediata al conocerse la situación, por lo que se atendió la emergencia y las operaciones en el aeropuerto continuaron con normalidad.

Según Hernández, la aeronave modelo Short experimentó una falla en el tren de aterrizaje, lo que causó que el cuerpo de la aeronave se deslizara sobre la pista 8-26, en o que se conoce como “Belly Landing”.

PUBLICIDAD

La pista de aterrizaje 8-26 se mantiene cerrada en lo que la aeronave se remueve del lugar y se culmina la inspección.

“Aerostar Puerto Rico cuenta con un equipo de seguridad de primer orden para atender situaciones de emergencia, como la ocurrida en el día de hoy. La activación inmediata y acertada de los bomberos es muestra de su buena preparación y su compromiso con la proyección de los viajeros, el personal del aeropuerto y las instalaciones aeroportuarias”, indicó Hernández en declaraciones escritas.