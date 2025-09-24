Opinión
24 de septiembre de 2025
75°nublado
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a dos personas de interés tras asesinato de un hombre en San Juan en agosto

Derek Yamil Rivera Franco, de fue baleado frente al negocio Hawaii Bar

24 de septiembre de 2025 - 6:39 PM

Updated At

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si usted tiene información que ayude a la identificación y/o ubicación de estos sujetos favor de comunicarse con la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234 ext. 2215 o 2221 o llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos hombres son buscados por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan con relación al asesinato de un hombre de 22 años, ocurrido en agosto.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa, los dos individuos son personas de interés en la muerte de Derek Yamil Rivera Franco, en un incidente que habría sucedido el día 16 del mencionado mes frente al negocio Hawaii Bar ubicado en la intersección de la avenida Jesús T. Piñero y la calle César González.

El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro, con un peso aproximado de 250 libras y unos 5′6″ de estatura. Se informó que tiene una chiva corta y, al fallecer, “vestía una chaqueta negra, un pantalón largo tipo cargo de color negro y unos tenis marca Jordan, en colores negro y blanco".

Si usted tiene información que ayude a la identificación y/o ubicación de estos sujetos favor de comunicarse con la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234 ext. 2215 o 2221 o llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsSan JuanPolicía de Puerto RicoAsesinatosCIC
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
