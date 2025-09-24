Buscan a dos personas de interés tras asesinato de un hombre en San Juan en agosto

Dos hombres son buscados por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan con relación al asesinato de un hombre de 22 años, ocurrido en agosto.

Según un comunicado de prensa, los dos individuos son personas de interés en la muerte de Derek Yamil Rivera Franco, en un incidente que habría sucedido el día 16 del mencionado mes frente al negocio Hawaii Bar ubicado en la intersección de la avenida Jesús T. Piñero y la calle César González.

El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro, con un peso aproximado de 250 libras y unos 5′6″ de estatura. Se informó que tiene una chiva corta y, al fallecer, “vestía una chaqueta negra, un pantalón largo tipo cargo de color negro y unos tenis marca Jordan, en colores negro y blanco".