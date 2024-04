Búsqueda de militar arrastrado por la corriente en Luquillo será pasiva

“En esta búsqueda, se usaron todos los recursos por agua, aire y desde la costa con personal del NMEAD y de la zona de Ceiba del NMEAD, las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias de Luquillo, Ceiba, Juncos, Canóvanas, Las Piedras, Arecibo y Vega Baja, FURA del Negociado de la Policía , Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, U.S Coast Guard, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y voluntarios del Luquillo Surf Rescue, además de capellanes que dieron apoyo a la familia. Gracias a todo el personal que estuvo buscando arduamente a este joven”, agregó Correa Filomeno.

“A principios de la Semana Santa, advertimos que las playas no estarían aptas para bañistas, ya que el Servicio Nacional de Meteorología pronosticaba que una marejada del norte afectaría nuestras costas, específicamente las playas del oeste, norte y este de la isla, incluyendo Culebra y Vieques. Hoy, lamentamos tener que retomar el tema de ahogamientos por varios casos que ocurrieron en estos días ”, añadió el comisionado en comunicado de prensa.

Más temprano y en entrevista con El Nuevo Día , el presidente de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico , Juan Francisco Cana González, reiteró un llamado al público a no entrar al mar cuando las condiciones del tiempo no son favorables en la zona para evitar ahogamientos.

En caso de que una persona se esté ahogando, el consejo principal es llamar de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, pero no lanzarse al mar en un intento de rescate que puede culminar en una tragedia peor. “Mi recomendación es, si alguien se está ahogando, activar el 9-1-1, tratar de lanzarle o extenderle algo, pero nunca intentar hacer ese rescate”, anotó el salvavidas en una entrevista previa. “Si no sabes nadar y eres adulto, sabes que no puedes pasar (el nivel de agua) más allá de tu cintura”, recalcó.