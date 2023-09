La Fiscalía de Ponce radicó cargos en la tarde del martes contra un hombre de 50 años que poseía una tortuga carey en su residencia en el barrio Singapur, en Juana Díaz.

La tortuga carey, de la especie Eretmochelys imbricata, es un animal en peligro de extinción que anida en las playas de Puerto Rico.

A Shariff Torres Oliveras se le radicó un cargo por violación a la “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”.

Según el informe del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), firmado por el agente Miguel Pérez, Torres Oliveras alegó que el 23 de agosto, a eso de las 10:40 p.m. escuchó a varios perros ladrando en la orilla de la playa. Cuando fue a investigar encontró a varios canes atacando y mordiendo a la tortuga marina en la cabeza.

PUBLICIDAD

El agente del Cuerpo de Vigilantes continuó relatando que Torres Oliveras rescató al animal de los perros y con ayuda de una persona no identificada se la llevó en una carretilla y la trasladaron hasta la residencia mencionada.

No obstante, en un informe de la organización “Tortugueros del Sur” firmado por el director de esa organización, Guillermo J. Plaza, se desmiente que el animal fuera atacado por perros pues en su cabeza no se detectaron heridas aunque sí se descubrió un impacto en el plastrón (parte baja del caparazón de la tortuga).

El animal fue rescatado por una intervención de un agente de la agencia federal de Pesca y Vida Silvestre. (Suministrada)

El rescate de la tortuga fue por parte de un agente federal de la agencia de Pesca y Vida Silvestre quien intervino en la residencia de Torres Oliveras y encontró al animal virado boca arriba. El agente envió fotos del carey a Plaza y este dio ordenes a voltear al animal boca abajo pues “la tortuga comenzaba a ahogarse con sus jugos gástricos y no estaba respirando bien”.

De acuerdo a la información reportada por el agente federal y recopilada por Plaza, el animal se le había caído a Torres Oliveras mientras lo transportaban en la carretilla.

“Sus aletas tenían un poco de sangre por haberse guayado en el cemento y una de sus uñas de agarre del lado derecho ya la había arrancado y esto se debía a que el lugar no es óptimo en lo absoluto para el animal. Se le realizó prueba de elasticidad de la piel para corroborar que en efecto la tortuga estaba deshidratada por haber estado más de 15 horas fuera del agua. Se observó también que sus ojos estaban un poco brotados por mucho estrés. (Se encontró además) Retención de líquidos, coloración de piel blancuzca, rosada, violeta por mala circulación de la sangre y no llegar el oxígeno, esto por estar muchas horas volteada boca arriba y la tortuga no poder respirar bien”, lee el documento.

PUBLICIDAD

El documento detalla además que Torres Oliveras dijo que su intención era entregar el animal a un sargento de la Unidad Terrestre del DRNA que conocía pero cuando trató de ir a su hogar el día después del descubrimiento de la tortuga no lo encontró.

La tortuga fue liberada en el área de La Guancha en Ponce donde se informó que debido a la deshidratación que sufría entró lentamente al mar. “Tortugueros del Sur” marcó al animal por ser una hembra que anida en las playas de Puerto Rico y para mantenerla en récord.

El animal fue encontrado con una herida en el plastrón, deshidratado y virado boca arriba. (Suministrada)

El caso fue presentado ante la jueza Jinny Vélez Carrera, del Tribunal de Ponce, quien encontró causa para juicio. Por tratarse de un delito menos grave, Torres Oliveras pasará a un juicio directamente, que fue pautado para el 25 de octubre. De ser encontrado culpable, el individuo se expone a seis meses de cárcel y/o una multa determinada por el Tribunal.

La investigación de este caso se llevó a cabo en un esfuerzo colaborativo entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Vigilantes.