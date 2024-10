Ciencias Forenses detectó fentanilo y cocaína en dos de las víctimas que presuntamente murieron por sobredosis en Arecibo

Explicó que la prueba rápida se realiza con la ayuda de una tirilla o tira reactiva, tras recolectar una muestra de orina, para tener resultados confiables. Aclaró, sin embargo, que el resultado puede indicar la droga, pero no cuánto fentanilo u otra sustancia hay en el organismo.

635 muertes por fentanilo en 2023

“Nosotros hemos visto un aumento consistentemente desde el 2021 cuando se comenzó a buscar la presencia de fentanilo. No sabemos si en el 2024 se va a repetir el patrón de aumento. Sí, he visto reportada en la literatura forense que en algunas jurisdicciones de Estados Unidos ha habido como una especie de disminución en la cantidad de casos. Todavía no sé decir si en Puerto Rico eso se está experimentando porque eso hay que confirmarlo”, comentó Conte Miller a este medio.