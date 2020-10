El Negociado de la Policía confirmó que el Instituto de Ciencias Forenses identificó el cuerpo de un joven que era buscado por su madre desde hace tres años, cuando lo reportó como desaparecido el 14 de junio de 2017, en Naranjito.

Según el informe policiaco, la osamenta de Jonathan Negrón Serrano, de 22 años, fue encontrada por la policía el 4 de julio de 2017 en un solar yermo de la carretera PR-6685, de Manatí y fue llevado a Forenses. Hoy finalmente fue identificado mediante prueba de ADN.

La madre de la víctima, Marilyn Serrano, dijo en entrevista con Radio Isla 1320 que llevaba tres años acudiendo a Forenses constantemente para indagar si su hijo se encontraba entre los cuerpos no identificados y no fue hasta ahora que le confirmaron.

“Yo iba, me enseñaban cuerpos y por mí corazonada de madre me decía, mí hijo está aquí y siempre me decían que no”, sostuvo.

La doctora María Conte, directora del ICF, indicó a WAPA TV que no fue hasta el 2019 que un antropólogo forense envió las muestras de ADN a una universidad en Estados Unidos para análisis. Los resultados llegaron hace una semana.

Según la Policía, al momento se desconoce el causal de la muerte.

Agentes de la división de Homicidios de Arecibo, continuarán con la investigación.