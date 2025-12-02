Opinión
Detrás de la historia
Aclara por qué y cómo se elaboró el reportaje.

prima:¿Cómo se reconstruyó el caso de Laura Hernández?

Así El Nuevo Día trabajó la serie de reportajes para la cuarta temporada de Las Caras del Crimen

2 de diciembre de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A 23 años del arresto de la expresentadora y empresaria Laura Hernández, El Nuevo Día repasa el caso que acaparó los titulares de Puerto Rico y Repúbica Dominicana.

Para esta serie de reportajes, que conforman la cuarta temporada de Las Caras del Crimen, se inició una investigación periodística en julio de 2025.

Hernández fue arrestada el 8 de septiembre de 2002 en la provincia de Higüey en República Dominicana al presuntamente incautarle junto a su exesposo, Marcos Irizarry, y otros seis puertorriqueños unos 70.4 kilos de cocaína.

En ese momento, Irizarry fue señalado como el cabecilla de una presunta organización de narcotráfico. Pese a siempre proclamar su inocencia, Hernández fue sentenciada en junio de 2003 a siete años de prisión en asociación de malhechores y tráfico internacional de drogas.

Posteriormente, fue liberada en 2005 luego que su condena fuera reducida a tres años de prisión.

Como parte del trabajo para elaborar los reportajes, se realizó una revisión exhaustiva de reportajes, así como publicaciones y entrevistas vinculadas con el caso.

Para los primeros dos escritos se entrevistó a Hernández, a uno de sus abogados de defensa, y un académico que aportó, junto al abogado, una visión sobre las diferencias entre el sistema judicial puertorriqueño y dominicano.

Para ello, también fue necesario comprender la evolución del nuevo Código Penal que recientemente había entrado en vigor en medio del procedimiento judicial.

El tercer reportaje ofrece un relato por parte de uno de los puertorriqueños que visitó a la empresaria mientras se encontraba encarcelada. La veterana periodista Carmen Jovet igualmente compartió el momento en que fue a visitar a su colega tras el arresto.

En paralelo, se trabajó la recopilación de material audiovisual de archivo, incluyendo imágenes así como coberturas noticiosas de caso.

Como resultado, la serie de reportajes busca demostrar las diferencias entre ambos sistemas judiciales así como los retos que Hernández enfrentó en medio del encierro y cómo logró sobrellevarlos.

