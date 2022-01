El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, catalogó esta mañana como “difícil y cuesta arriba” la búsqueda de un joven de 21 años que fue arrastrado el pasado domingo por la corriente en la playa Los Tubos, en Manatí.

El funcionario señaló que, transcurridas 36 horas desde que se reportó la desaparición, siguen sin encontrar alguna pista que los lleve a dar con el paradero de Elías Espino Rosado.

“Estuvimos toda la madrugada monitoreando el área ya que en el día de ayer no fue fructuosa la búsqueda. No hemos podido dar con él todavía”, afirmó Correa Filomeno en entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

“La información que tenemos de la Guardia Costanera, conforme a las corrientes marinas y las condiciones del tiempo, arroja que (Espino Rosado) pudiera haber llegado quizás a alguna costa. Por eso nos mantuvimos toda la noche, pero hasta el momento no hemos dado con él. Nos mantenemos en esa búsqueda activa en toda la costa”, explicó el funcionario.

Apuntó a la cantidad de cuevas en el suelo marino de dicha playa, la vida marina y las corrientes como los tres factores que más están dificultando una búsqueda efectiva alrededor del perímetro en el que desapareció el joven.

Ilustración, suministrada por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, que muestra qué hacer cuando una persona es arrastrada por corrientes marinas. (WFO San Juan)

Señaló, al tiempo, que ayer realizaron entre 12 a 15 patrones distintos de búsqueda con buceadores profesionales para un total de 24 millas cuadradas recorridas, pero no rindió frutos.

“A medida que va pasando el tiempo es más difícil. Aquí hemos tenido búsqueda en otros momentos donde ha sido difícil y, tengo que ser honesto, no hemos podido dar con la persona. Las condiciones aquí en esta playa en toda esta costa son bien cuesta arriba por la cantidad de corrientes que existen, cuevas que hay y la vida marina”, reconoció Correa Filomeno.

Sobre hasta qué momento se podría sostener una misión de búsqueda tan compleja como la que señaló, el comisionado indicó que primero agotarán todos sus recursos.

“Sabemos que ya hoy si no conseguimos alguna pista, es difícil uno poder encontrar alguna pista que pudiéramos dar con él. A medida que vaya transcurriendo el día vamos tomando otras decisiones según sea necesario. Cuando tú no encuentras a una persona es difícil tirar la toalla. Antes de que pase otra cosa o llegar otro plano se tienen que agotar todos los recursos”, puntualizó.

Riesgo alto de corrientes marinas afecta la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que el riesgo de corrientes marinas continuará alto para las playas de la mitad norte de la isla, por lo que urgió a bañistas a ejercer precaución.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez anticipó, en entrevista con El Nuevo Día, que las condiciones marítimas continuarán deterioradas por el resto de la semana, al punto en que la costa sur también se verá afectada por un aumento en corrientes submarinas.

“A mitad de semana aumentará el viento, de nuevo, y mantendrá el oleaje picado. Mirando el pronóstico, estamos viendo que continúa alto el riesgo de corrientes marinas. Inclusive, a finales de semana aumentará el riesgo en la costa sur, por lo que tendremos riesgo alto de corrientes marianas en las playas de todo Puerto Rico, con excepción de algunas playas en Mayagüez y el norte de Cabo Rojo”, detalló el experto vía telefónica.

Actualmente, el oleaje está entre tres a cinco pies y se mantendrá estable hasta el jueves cuando comenzaría a aumentar gradualmente hasta el fin de semana.

“Ahora mismo, tenemos olas rompientes entre seis a ocho pies y ya el fin de semana aumentarán para estar entre siete a nueve y en ocasiones hasta 10 pies”, apuntó Rodríguez.

En cuanto al tiempo, el meteorólogo precisó que la isla tendrá este martes una mezcla de sol y nubes, con algunos aguaceros pasajeros debido a la humedad disponible en la región. Mientras, para mañana se espera un aumento en la frecuencia de lluvias, al igual que para el Día de Reyes, mayormente, en la mitas este de Puerto Rico.

“Hay un frente frío que tiene mayor humedad, pero se mantiene al norte. Lo que vamos a estar viendo es una mezcla entre sol y nubes. Es básicamente el patrón usual para esta temporada”, señaló Rodríguez.