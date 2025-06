Intermediarias que cuidan

“ Nos encargamos porque se velen por sus derechos. Somos ese intermediario entre ellas y la Policía. En muchas ocasiones, nos llaman preocupadas cuando hay una violación a una orden de protección. (Me dicen:) ‘No me siento segura. Estoy encerrada en el baño’. Trabajamos en equipo. Mientras yo estoy en la llamada, otra trabajadora va llamando al albergue y otra llama al precinto para que acudan a la residencia ”, narró.

“Al día, atiendo más de 10 a 12 víctimas. Una llamada puede ser cinco minutos versus otras podemos estar dos horas, porque nos llaman en crisis emocional. Me dicen: ‘Él me llamó. Él me texteó. Quiero volver con él’. A veces, nos preguntan qué hacer. Tenemos que nosotras, enfocadas en esa intervención en crisis, no despegarnos de ese teléfono hasta que la sobreviviente se sienta segura”, contó la joven trabajadora social.