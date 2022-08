El Negociado del Cuerpo de Bomberos completó las labores para detener un escape de gas reportado en una zona de construcción en la avenida Ashford, en Condado, incidente que provocó el cierre parcial de la vía hasta tarde en la noche.

Ivonne Rosario, portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos, explicó a El Nuevo Día que el tramo, que fue cerrado cerca de las 2:30 p.m. por precaución, fue reabierto para el tránsito vehicular y peatonal poco antes de las 10:00 de la noche. No se reportaron incendios ni personas heridas o afectadas por el escape de gas.

Tras completar las labores, los bomberos entregaron la escena a la compañía de construcción, que se hará cargo de lidiar con el tanque soterrado.

Más temprano en el día, Rolando Padua, vicepresidente de Vanderbilt Residences, explicó a este diario que, cerca de las 2:20 p.m., una compañía de construcción realizaba trabajos de excavación a modo de preparar el terreno para la creación del cimiento del condo hotel cuando se toparon con una válvula de un tanque de gas soterrado.

“Este tanque no estaba en ningún plano, no aparecía en ningún récord, en ningúno de los estudios que se realizan previamente al inicio de la construcción. Entendemos que es un tanque de gas soterrado que data de varias décadas atrás y por eso no aparece en ninguno de los estudios. Probablemente era de un hotel que estaba ubicado en esta zona varias décadas atrás. Inmediatamente alertamos a las autoridades y confirmamos que ese tanque no estaba conectado a la red de líneas de gas que transcurren por el área de Condado”, enfatizó Padua.

Por su parte, el teniente José Nieves, de la División de Operaciones Especiales (DOE) del Negociado del Cuerpo de Bomberos, indicó que se mantendrían lanzando agua para que el gas permaneciera al nivel del suelo.

“En estos casos lo que hacemos es que comenzamos a tirar agua para mantener el gas cerca del suelo, evitando que se torne más peligroso y evitando un incendio o explosión a distancia”, explicó el teniente José Nieves, de la División de Operaciones Especiales del Negociado del Cuerpo de Bomberos, vía telefónica.

El oficial estimó el tamaño del tanque soterrado entre unos 500 a 750 galones y desconocía a qué capacidad se encontraba al momento de ocurrir el incidente. Las autoridades ordenaron la evacuación de varios comercios cerca de la zona del escape por precaución.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ordenó el desalojo de varios comercios cercanos al escape de gas como medida de precaución. (Suministrada)

“En este caso, San Juan Gas nos indicó que este sistema no es de ellos, y al no ser de ellos (al no estar conectado al sistema de líneas de gas) no hay una manera de cortar el flujo. Por consiguiente, vamos a seguir tirándole agua al tanque para suprimir los gases y los vapores hasta que se vacíe. Tampoco hay una manera de transferir el gas a otro tanque, pues habría que contratar a una empresa que haga esa labor y, en estos momentos, no sabemos cuánto tiempo lleva el tanque soterrado o si tiene daños como corrosión”, añadió Nieves.

El Cuerpo de Bomberos, en esencia, se mantuvo rociando agua sobre el tanque hasta que expulsó todo el gas.

Agentes del Negociado de la Policía y del Negociado de Emergencias Médicas brindaron apoyo durante el incidente.