El Negociado de la Policía identificó hoy, martes, a Melvin Camilo Mathews Medina, como sospechoso en una investigación en torno al accidente vehicular reportado en la carretera PR-686 del barrio Yeguada en Vega Baja que cobró la vida de una mujer de 21 años en la madrugada del viernes, 8 de septiembre.

“Ya podemos decir que hay un sospechoso porque se le hicieron las advertencias de ley y él, asesorado por su abogado, determinó que no iba a declarar. Ya nosotros, de ahí en adelante, lo que vamos a hacer es investigar y recopilar toda la evidencia que consideremos pertinente y el fiscal, en su momento, determinará y evaluará si se van a radicar cargos y cuáles serían”, informó el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la Uniformada, Mathews Medina no fue arrestado durante el día de ayer para dar paso a un proceso de “maduración de la investigación” y evitar que sea puesto en libertad luego de 36 horas en caso de que la Fiscalía de Bayamón no tuviese la evidencia suficiente para demostrar causa ante un juez.

Se alega que Mathews Medina huyó de la escena tras, presuntamente, chocar su Ford Mustang, en el que viajaba junto a Lara González Ortiz, quien eventualmente falleció. Un pasajero adicional también reultó herido y fue llevado a una institución hospitalaria. Se sospecha que Mathews Medina viajaba a una velocidad “que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

“Nuestra investigación no depende de que el imputado del delito decida hablar o no hablar. La investigación comenzó desde el primer día de los hechos y continuará porque ya tenemos varias citaciones diligenciadas y estamos en proceso ahora de entrevistas y de perpetuar esas entrevistas mediante declaraciones juradas. Se están examinando otros asuntos y el día de la escena se tomaron medidas y fotos”, detalló la fiscal Jimara Gabriel Maisonet de la División de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia.

A preguntas de este medio sobre si el otro pasajero del vehículo fue quien identificó a Mathews Medina como el conductor del vehículo, tanto la fiscal como el coronel declinaron informar por tratarse de una investigación en curso.

Niegan “mano de seda” en el trato con el sospechoso

A través de diversos medios se denunció que debido a conexiones político-partidistas, a Mathews Medina se le otorgó un trato privilegiado en su caso, razón por la que, supuestamente, no fue citado el mismo día del accidente, sino tres días después. El joven de 19 años llegó ayer, lunes, al cuartel de la Policía Estatal de Manatí, junto a su abogado, y declinó colaborar en la pesquisa.

No obstante, tanto la fiscal del caso como el coronel Sánchez, negaron que al joven se le esté dando un trato preferencial.

“Ni a él ni a nadie se le pasa la mano. Nosotros en Puerto Rico tenemos un problema grave de conductores que son irresponsables, de personas que conducen bajo los efectos de embriaguez, de personas que no siguen las reglas de seguridad… y nosotros procesamos a esas personas (pero) las procesamos cuando tenemos toda la evidencia. Aquí no se le pasa la mano a nadie, aquí se le radica y se le radicará a quien se tenga que radicar pero cuando tengamos toda nuestra evidencia”, expresó Gabriel Maisonet en entrevista con El Nuevo Día.

Sánchez, por su parte, afirmó que, en cuanto se supo el nombre del sospechoso, las personas en redes sociales determinaron imputarle a la persona el crimen sin antes evaluar la evidencia y honrarle su debido proceso.

“La gente quiere una respuesta inmediata, hubo un choque y que arrestemos a esa persona, cuando no tenemos la evidencia suficiente para llevar un caso solido al tribunal. No es como un caso de droga que tú sorprendes a una persona en posesión y estaba en violación inmediata de la ley. Pues la arrestamos y la llevamos al proceso. En este caso, que se sostienen a base de prueba pericial, documental, videos… estos casos deben ir de la mano de la prudencia y de garantizar el debido proceso de ley a todas las partes, tanto perjudicado como la persona que figura como sospechosa”, dijo Sánchez, quien añadió que “la prisa nunca ha sido buena amiga de la investigación criminal”.

A preguntas de este medio sobre por qué Mathews Medina fue citado para el lunes y no el mismo día en que ocurrió el accidente, el coronel aclaró que cada caso es diferente y que el día del accidente se hicieron los esfuerzos de contactar al hombre a través de su abogado, pero que no fue posible dar con él.

“En este caso él (Mathews Medina) abandonó la escena, no se hizo disponible, tuvimos que hacer gestión a través de su abogado y todos esos factores son tomados en consideración. Puede ser que sea citado en un día, puede ser que sea citado para el próximo día, puede ser que nos tome tres días citarlo porque no teníamos una persona sospechosa; de hecho uno de los heridos estuvo hospitalizado y no es costumbre entrevistar personas bajo los efectos de medicamentos porque después pueden levantar una situación”, afirmó Sánchez en referencia al caso de Mayra Enid Nevárez, imputada en el caso de la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del cantante urbano Arcángel, en el que la defensa logró reprimir una prueba de embriaguez que se le hizo a la acusada argumentando que no estuvo en un buen estado mental para acceder a ella.

Este medio, además, cuestionó a los fiscales sobre casos criminales anteriores en los que estuvo involucrado Mathews Medina, pero Gabriel Maisonet aclaró que “como adulto Melvin Mathews no tiene más casos”.

“Si tuvo algo anteriormente, porque su edad actual es 19 años, y para términos criminales una persona comete delitos de 18 años en adelante… Si tuviera otra cosa fue como menor”, expresó la fiscal haciendo hincapié a que esas faltas anteriores no se podrían traer al caso en curso pues “los casos de menores no se consideran como delitos, son faltas y nosotros no tenemos acceso a ese tipo de expedientes. Son unos confidenciales y los trabaja otro tipo de personal… Constitucionalmente hay un fin rehabilitador con los menores y ese tipo de caso se trabaja de manera diferente”.