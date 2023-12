La menor de 16 años que desapareció de su hogar, en Canóvanas, durante la madrugada del sábado fue encontrada ilesa cerca de un conocido centro comercial de la zona, informó esta noche la Policía.

Según el reporte policial, Keyshianis Cruz Vélez, fue encontrada por agentes de la Policía cerca del los Outlets de Canóvanas en buen estado de salud, pero, al momento se encontraba siendo atendida por un equipo de paramédicos, ya que presentaba signos de desorientación. La Policía indicó que fueron unos ciudadanos quienes la identificaron y dieron la voz de alerta a las autoridades.

El comisionado de la Policía inmediatamente dio la orden de desactivar la Alerta Amber que, anoche, movilizó a un equipo de investigación y búsqueda para lograr localizarla.

Por su parte, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Carolina, la inspectora Mabel Oliveras, confirmó a El Nuevo Día que la joven fue encontrada cerca del centro comercial.

“La localizamos en la luz que está antes de los Outlets de Canóvanas cerca del Walgreen’s”, indicó Oliveras. “Estaba sucia, con sangre en la ropa y totalmente desorientada, salió corriendo e intentó internarse en el monte cuando la fuimos a socorrer”, añadió.

Oliveras indicó que la madre de la joven se encuentra acompañándola mientras permanece recluida en un hospital de la zona de Carolina.

La menor había sido vista por última vez el 25 de diciembre, a las 9:00 de la noche, en la calle Chemo Soto, del sector Villa Hugo 2 y fue reportada desaparecida por su madre, Karen Vélez Betancourt, en la madrugada del 26 de diciembre.

“Ellas se acostaron aproximadamente a las 9:45 p.m. y ella (la madre) entiende que ahí se fueron a dormir. (La menor) se quedó con su celular y la tablet en el cuarto, porque esa es la regla y cuando la mamá se levantó a las 4:00 a.m., que fue a hacer café porque ella trabaja a las 5:00 a.m., se percata que la puerta de la residencia en la parte posterior está abierta y la muchacha no está”, detalló la inspectora Mabel Oliveras, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina temprano en la mañana del miércoles.

Asimismo, a la búsqueda de la Policía se había integrado la Unidad de Explotación Infantil y Tráfico Humano del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).