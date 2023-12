La Policía se apresta a corroborar algunas confidencias que ya recibieron como parte de la búsqueda de una menor de 16 años que desapareció de su hogar el pasado 25 de diciembre, en la calle Chemo Soto, del sector Villa Hugo 2 en Canóvanas.

“No tenemos detalles de por qué desapareció. Todavía no tenemos una explicación y mamá tampoco la tiene. Nosotros dependemos de la información que nos dé mamá. Mamá no entiende por qué ella tomó esa decisión. La menor estaba bien, ella vio a papá, recibió sus regalitos de papá. En lo que cabe ella entendía que estaba bien”, informó la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Mabel Oliveras.

De acuerdo con Oliveras, la búsqueda de la Uniformada se concentrará el miércoles en el perímetro de la residencia de la joven, identificada durante la noche del martes como Keyshianis Cruz Vélez, de 16 años, tras activarse una alerta Amber.

“Ellas se acostaron aproximadamente a las 9:45 p.m. y ella (la madre) entiende que ahí se fueron a dormir. (La menor) se quedó con su celular y la tablet en el cuarto, porque esa es la regla y cuando la mamá se levantó a las 4:00 a.m., que fue a hacer café porque ella trabaja a las 5:00 a.m., se percata que la puerta de la residencia en la parte posterior está abierta y la muchacha no está”, detalló la inspectora.

La menor fue descrita como de tez trigueña, cabello negro con rubio, ojos marrones, 4′8″ de estatura y alrededor de 95 libras de peso. Además, tiene cicatrices en ambas manos y en los muslos.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de color negro con diseño emblemático de la serie “Stranger Things” y pantalón tipo jogger color negro.

Si usted tiene información sobre el paradero de Cruz Vélez, favor de comunicarse al 787-343-2020 o al 9-1-1.