La Unidad de Explotación Infantil y Tráfico Humano del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) unió esfuerzos a la búsqueda activa que mantiene la Policía de Puerto Rico por Keyshianis Cruz Vélez, una menor de 16 años que desapareció de su hogar en Canóvanas en la madrugada del pasado 25 de diciembre.

“Sí, el FBI está brindando asistencia a la Policía de Puerto Rico con relación a la joven (Keyshianis) principalmente en asuntos técnicos, verificando celulares y cualquier otro dispositivo que nos traiga la Policía para tratar de dar con el paradero”, confirmó a El Nuevo Día el subdirector de la agencia federal en Puerto Rico, Guillermo González.

Por su parte, la inspectora Mabel Oliveras, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina informó a este medio que “ellos (los agentes federales) se comunicaron para ofrecernos la ayuda necesaria en cuanto a lo que es tecnología para rastrear las conversaciones de ella en la ‘tablet’ y en el celular”.

A preguntas de este medio sobre qué equipo exactamente se le entregó al FBI, Oliveras solo confirmó que se trataba de “equipo electrónico”.

“No voy a entrar en detalles de cuántos celulares, pero se entregó equipo tecnológico”, expresó.

Al momento, el FBI no asumió jurisdicción de la búsqueda de la menor, sino que simplemente colabora con las autoridades estatales.

En la mañana del miércoles, la Policía confirmó que se encontraba investigando algunas confidencias que recibieron en torno a la búsqueda de Cruz Vélez, por la que se activó una Alerta Amber el 26 de diciembre.

“Ellas se acostaron aproximadamente a las 9:45 p.m. y ella (la madre) entiende que ahí se fueron a dormir. (La menor) se quedó con su celular y la tablet en el cuarto, porque esa es la regla y cuando la mamá se levantó a las 4:00 a.m., que fue a hacer café porque ella trabaja a las 5:00 a.m., se percata que la puerta de la residencia en la parte posterior está abierta y la muchacha no está”, detalló Oliveras en la mañana del miércoles.

La menor fue descrita como de tez trigueña, cabello negro con rubio, ojos marrones, 4′8″ de estatura y alrededor de 95 libras de peso. Además, tiene cicatrices en ambas manos y en los muslos.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de color negro con diseño emblemático de la serie “Stranger Things” y pantalón tipo jogger color negro.

Si usted tiene información sobre el paradero de Cruz Vélez, favor de comunicarse al 787-343-2020 o al 9-1-1.