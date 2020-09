El cuerpo de un confinado fue encontrado en la mañana de hoy, viernes, en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, informó el Negociado de la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo del confinado, cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrado cerca de las 8:00 a.m. Personal de Corrección transportó a la persona hasta el área médica de la institución, pero no lograron revivirlo.

Al momento la Uniformada desconoce la causa de muerte del confinado. El informe no menciona si el cuerpo de la persona presentaba señales de violencia.

Efectivos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Ponce asumieron la investigación.