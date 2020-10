Agentes del Negociado de la Policía encontraron hoy, sábado, el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el interior de un zafacón que luego fue escondido en un pozo ubicado en una residencia en el barrio Cibuco en Corozal.

Según personal de la Uniformada, la residencia se encontraba abandonada y el pozo no estaba en uso. La Policía no reveló quién ofreció información sobre la ubicación del cuerpo y, al momento, no han establecido la identidad de la víctima.

Agentes del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Vega Baja tienen a su cargo la investigación.

Por su parte, la agente Luz Morell Ramos, portavoz de prensa de la Comandancia de la Policía de Ponce, indicó que agentes están en proceso de entrevistar a una mujer de entre 18 a 20 años que llegó a un hospital con una herida de bala en una de sus piernas.

Ramos añadió que la mujer, cuyo nombre no fue ofrecido, aparanta estar en condición estable. La Policía, por el momento, desconoce cómo la joven resultó herida de bala. Personal del hospital llamó a la Policía cerca de las 9:40 p.m. para reportar la llegada de la fémina.