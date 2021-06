Luquillo.- Tras casi 72 horas de que un hombre vestido de negro y con mascarilla mató a tiros a Jesús Manuel Bonano Laureano, el hombre imputado de asesinar al reconocido surfer Brian Ramos Torres, la Policía confirmó este martes que ha entrevistado a sobre una veintena de personas que podrían contar con información conducente al esclarecimiento del asesinato ocurrido en una residencia frente a la playa La Pared.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Joaquín de la Cruz, reconoció, sin embargo, que pese a la cooperación de los ciudadanos, todavía no tienen un sospechoso o persona de interés en el caso.

“En este momento estamos todavía trabajando la escena y entrevistando a cada uno de los ciudadanos que se encontraban en el lugar”, aseguró. “Hemos entrevistado a una veintena de personas para poder seguir arrojando más luz en este caso y esclarecerlo lo más pronto posible”.

De acuerdo con el teniente, entre los entrevistados figuran vecinos del lugar y hasta turistas que estaban cerca de la escena. Las personas que acompañaban a la víctima al momento de su muerte también fueron entrevistadas, pero aún se desconoce públicamente la relación que tenían con el hombre.

PUBLICIDAD

Las autoridades tampoco tienen una descripción específica del vehículo en el que se marchó el pistolero. Según la investigación preliminar, el hombre preguntó por “Kenie”, como apodaban al fallecido, y, acto seguido, le propinó cinco disparos y abandonó el lugar en un auto color blanco.

Asimismo, De La Cruz indicó que “sigue siendo muy temprano” para relacionar la muerte de Bonano Laureano con el crimen por el que fue acusado. Cuestionado sobre si el occiso tenía problemas con otras personas o había sido amenazado, el teniente prefirió no entrar en detalles.

Memorial en honor a Brian Ramos Torres en la playa La Pared.

“Todo lo que esté alrededor de este asesinato lo vamos a descubrir”, reclamó el oficial.

Los hechos por los cuales Bonano Laureno fue acusado ocurrieron el 22 de noviembre del año pasado, en la playa La Pared. De la pesquisa se desprende que Ramos Torres rescató del agua a clientes de Bonano Laureano y le reclamó por no ofrecerles seguridad, lo que desembocó en una acalorada discusión que terminó en la muerte del surfista a batazos, según testigos del incidente.

Bonano Laureno permanecía encarcelado tras no prestar una fianza ascendente a $450,000 que el juez José Caballero López le impuso el 24 de noviembre de 2020 luego de ser acusado de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. No obstante, desde el jueves pasado permanecía bajo supervisión electrónica, tras quedar en libertad mediante el recurso de habeas corpus, pues no se realizó una vista preliminar en su contra dentro de seis meses de su acusación.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día visitó los alrededores de la residencia de Bonano Laureano y, aunque preguntó a algunas personas su impresión sobre el caso, la mayoría declinó contestar.

“Acaba de ocurrir un hecho y viene seguido de un hecho que ocurrió (el asesinato de Ramos Torres), por lo que cualquier comunidad o sector conocido se va a sentir un poco incómodo ante la situación”, justificó De la Cruz. “Los ciudadanos tienen que sentirse desconsolados”.

Sobre si el asesinato de Bonano Laureno podría tener secuelas, el oficial subrayó que esa posibilidad está bajo investigación, a la vez que aseguró que en caso de haber alguna amenaza a la seguridad de los residentes de la zona, tomarán mayores medidas de seguridad, ya que la Policía reforzó las rondas preventivas en el área tras el incidente.

Conmoción en Luquillo

Por su parte, el alcalde Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez, aseguró que su municipio no ha salido del asombro que dejó el crimen, primero de Ramos Torres, y en días recientes de Bonano Laureno.

“La muerte de Brian es algo que la comunidad completa ha sufrido y ahora lo que sucede con Kenie, como a él se le conocía, es algo que ha impactado a toda la ciudad. Luquillo es una ciudad pacífica y este tipo de cosas no suelen suceder y jamás de esta magnitud. Por eso es que todos en la ciudad estamos muy apenados con este acontecimiento. Por donde quieras que lo vayas a mirar o analizar es bien triste”, expresó.

El ejecutivo municipal resaltó que Ramos Torres era conocido por su don de gente y las vidas que salvó en la playa La Pared, una de las preferidas de la isla para practicar el surf. Igualmente, aseguró que Bonano Laureano fue un deportista reconocido en el municipio.

PUBLICIDAD

Francisco Pérez Mercado, de 67 años y residente de Luquillo, era uno de los que no salía del asombro esta tarde en la plaza pública de la llamada “Capital del Sol”.

“Cuando me enteré de esto me quedé como sorprendido, pero no puedo hacer comentarios porque lo conocí (a Bonano Laureno) poquito”, expresó. Al preguntársele si consideraba que una persona pudo tomar la justicia en sus manos para vengar la muerte de Ramos Torres, el hombre sostuvo que “pudiera ser, no le voy a decir que no”.

Aunque las familias de Ramos Torres y Bonano Laureano no han solicitado ayuda ni seguridad al municipio, Márquez indicó que las puertas del ayuntamiento están abiertas.

“Todo el mundo está muy triste muy apenado y si pudiesen echar hacia atrás, hubiesen querido que esto no hubiese pasado en Luquillo. Personas muy allegadas han sufrido muchísimo lo que sucedió con él y también los familiares de Jesús lo han sufrido desde la tragedia“, acotó.