“Mientras el agente que lleva la investigación a cabo realizaba entrevistas, trabajaba junto con Ciencias Forenses y recopilaba la evidencia, la investigación le arroja a que la persona que entra a la residencia no vive allí. Es una persona extraña a los dueños de la casa” , informó el teniente.

“Todavía no hemos establecido con qué intención el perpetrador entró a la residencia. No descartamos que haya sido un robo. No sabemos si era un secuestro o si esta persona iba a matar a otra persona. Eso está bajo investigación”, respondió a preguntas de este medio.