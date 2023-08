Edwin Morales Rodríguez, hermano del hombre que fue reportado desaparecido por su madre el pasado sábado 22 de julio, y cuyo vehículo fue hallado quemado, un día después, en la PR-187 del barrio Medianía Baja, en Loíza, conversó con El Nuevo Día e instó a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades de tener cualquier información que ayude a la Policía a dar con su paradero.

“Muchas veces uno ve historias en las noticias o las lee en los periódicos, pero uno nunca se pone en los zapatos de las personas que pasan por esto. Yo soy uno que jamás pensé pasar por una situación como esta. Por eso, los invito a cooperar así sea de manera anónima. Lo único que queremos saber es dónde está. Estamos desesperados”, sostuvo.

Morales Rodríguez relató que la familia planificaba el cumpleaños de su abuela materna el pasado mes de julio y que tanto él como su hermano, Eddie Xavier Morales Rodríguez, estaban de visita a Puerto Rico para estar presentes en la actividad.

Él viajó desde Estados Unidos, mientras su hermano, quien ahora lleva 12 días desaparecido, viajó desde Colombia, lugar donde residía hace unos años.

Desde la desaparición de su hermano, Morales Rodríguez lamentó que su madre Ilian Rodríguez Hernández ha estado “totalmente desvastada” y que ha sido una situación muy dolorosa para toda su familia.

“Mi mamá está bien desconsolada, mi hermanito es el chiquito, el bebé, ella está bien triste y bien desconsolada. En este momento, ella lo que quiere es saber dónde está. No nos importa quién hizo qué, nada de eso. Nosotros lo que queremos es encontrar a mi hermanito. Si es con vida mejor, tenemos la esperanza”, contó Morales Rodríguez a este diario vía telefónica.

Ficha de reporte de desaparición de Eddie Xavier Morales Rodríguez. (Suministrada)

Asimismo, declaró que todavía no han logrado dar con la última persona que tuvo contacto con su hermano, quien llevaba unos 10 días en la isla al momento de su desaparición. No obstante, dijo que entregó a las autoridades todos los informes de AutoExpreso del vehículo, marca Toyota Corolla del año 2022, color gris y de cuatro puertas, donde viajaba el joven el último día que se supo de él. También dio detalles sobre la ruta que recorrió el vehículo.

“Es algo bien extraño ese informe de AutoExpreso, porque el carro fue encontrado quemado en Loíza, pero el informe dice que él primero fue a Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, hizo un recorrido por la ruta 66 y luego volvió a la zona de Buchanan″, explicó.

Agregó que constantemente se encuentran revisando las redes sociales de su hermano, puesto que han publicado contenido en su cuenta de Instagram y entienden que no han sido publicaciones realizadas por él.

Sobre esto, hizo un llamado a quienes han visto publicaciones a través de esa red social y exhortó a que no crean que es su hermano. “El no se expresa así, no pone fotos así... Aseguro que si mi hermano estuviera en su juicio su primera llamada es a mí y a mi mamá”, aseguró.

Encaminada la investigación

Por su parte, la teniente Wanda Torres, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, precisó a este medio que aguardan por un informe que habían solicitado a Uber para poder conocer cuáles fueron los últimos viajes que realizó el sujeto, así como quiénes fueron las personasa las que ofreció servicios antes de desaparecer.

El pasado 27 de julio, en entrevista con este diario, la teniente fue incisiva en la importancia que tiene el informe de la compañía de transporte.

“El hombre hacía Uber, según informó su madre. Sin embargo, la cuenta no estaba a su nombre, estaba a nombre de la mamá. El punto principal en que estamos centrados ahora es en lograr contacto con la compañía en Estados Unidos y entrevistar a esa última persona que él transportó”, indicó la oficial vía telefónica.

Sobre el hallazgo del vehículo calcinado, la oficial indicó en ese momento que, al momento, no había un vínculo directo entre el hallazgo y el caso, aunque “no descartan ningún ángulo en la investigación”.

Pedro Julio Serrano pide celeridad a las autoridades

En conversación con este medio, el activista Pedro Julio Serrano confirmó que se encuentra colaborando con la familia del sujeto, a fin de que “se puedan tener pistas lo más pronto posible”.

“Nos preocupa que no haya aparecido, le estamos pidiendo a las autoridades actuar con celeridad”, dijo Serrano.

A su vez, el portavoz de Puerto Rico Para Todes urgió a la ciudadanía a colaborar y llamar a las autoridades, de tener cualquier confidencia.

El activista se hizo disponible para continuar colaborando en lo que sea necesario “para poder dar tranquilidad a la familia” y dar con pistas que ayuden a dar con el paradero del hombre, quien salió el pasado sábado de su residencia en Santurce para realizar algunos viajes como conductor de Uber. Desde entonces, su madre y su familia, desconocen su paradero.

Al momento de su desaparición, el individuo vestía un pantalón deportivo y una sudadera marca Adidas con gorra y sandalias negras.

En caso de tener información que pueda aportar a la resolución de esta investigación, puede llamar a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o al (787)793-1234 ext. 2200, 2201 o 2464.