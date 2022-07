La intensa búsqueda por aire, mar y tierra que realizaron las autoridades federales y estatales del joven Harold Carrión Butter, de 23 años, quien se pensaba se había ahogado en la playa la Poza del Obispo, en Arecibo, costó alrededor de $1.2 millones, según estimados ofrecidos en la tarde de este viernes en una conferencia de prensa realizada en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

La búsqueda del joven inició el martes, luego de que su madre, Justinita Butter Torres, alertara de la posibilidad de que su hijo pereciera ahogado en la playa. No obstante, el joven apareció este viernes en una estructura abandonada en un parque público de la urbanización García de ese municipio.

Trascendió que el joven tenía un caso policiaco por violencia de género. Este fue detenido por la Policía.

El mayor gasto lo incurrió la Guardia Costera. El coordinador de Búsqueda y Rescate de la agencia federal, Alberto Martínez, dijo que la activación promedió un gasto de “más de $1 millón”.

“Son los tipos de embarcaciones que utilizamos”, señaló, al indicar que pusieron en funciones una embarcación patrullera de 154 pies, dos embarcaciones de bísqueda, dos helicópteros de desde Aguadilla y un avión desde Miami.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), Nino Correa, señaló que de parte de la agencia se incurrió un gasto de sobre $200,000 por la activación de personal y buzos para la búsqueda en el mar.

Mientras, el teniente Omar Álvarez, quien representó a la división policiaca Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), indicó que le “es difícil hacer estimado de momento”. Sostuvo que la división activó un barco y un helicóptero.

Trascendió que todo este gasto gubernamental no se podrá recuperar.

“Estos son servicios que se le dan a la comunidad y no se hace con la línea de poderlo recuperar. Son gastos operacionales que están ahí”, afirmó Correa.

Harold Carrión Butter. (Facebook)

No obstante, comentó que en la Legislatura se evaluará una legislación para establecer si se puede fijar algún tipo de recobro.

“Duele un poco en la forma que en el día de hoy nos enteramos de esto”, expreso Correa, quien no ocultó su indignación tras darse a conocer que no era necesaria una operación de búsqueda y rescate, aunque, a su vez, se expresó agradecido de que la situación no terminó en una tragedia.

Correa destacó que la operación se llevó a cabo en momentos en que las condiciones del mar están deterioradas y que hoy mismo se encontraban evaluando las medidas a tomar ante el paso cercano de una onda tropical que afectará las costas aún más a partir de mañana.

De paso, el funcionario advirtió a la ciudadanía a ejercer precaución este fin de semana en los cuerpos de agua.

“Nuestras costas en este fin de semana vana a estar afectadas, todas van a tener peligros potenciales... El que quiera mojarse los pies, que se moje con una manguera en la casa”, urgió Correa..