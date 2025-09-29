Fallece conductor tras choque vehicular en Fajardo
La Policía también reportó dos accidentes en motora en Luquillo y Sabana Grande
29 de septiembre de 2025 - 8:22 AM
Un conductor falleció en la madrugada de este lunes, tras un choque vehicular en la carreta PR-3 de Fajardo, informó la Policía.
Tras ser alertados por una llamada telefónica, los agentes encontraron el vehículo Ford Explorer anaranjado del 1999, que había impactado una valla de seguridad.
“El conductor del vehículo (aún no ha sido identificado), recibió traumas en diferentes partes del cuerpo y fue transportado por paramédicos en ambulancia hacia el Hospital Centro Médico del Noreste, donde posteriormente falleció”, indicó el informe policiaco.
El agente Jonathan Carreras Rosa, adscrito a Patrullas de Carreteras, y la fiscal Karen Calo se hicieron cargo de la investigación.
Mientras, la Uniformada reportó dos accidentes graves con motoras este domingo en Luquillo y Sabana Grande.
En hechos reportados a eso de las 6:30 p.m., la Policía informó que un joven de 23 años conducía una motora marca Kawasaki por la carreta PR-3 y “perdió el control y dominio del volante impactando un poste de concreto” cuando llegó al kilómetro 34.3, en el barrio Fortuna de Luquillo.
Fue transportado por paramédicos en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, en condición de cuidado.
El otro accidente se reportó a eso de las 6:57 p.m., en la carretera PR-121, kilómetro 6.2, del barrio Maginas, jurisdicción de Sabana Grande.
De la investigación se desprende que un hombre identificado como empleado de la Policía de Puerto Rico y residente de San Germán “transitaba en dirección de Yauco a Sabana Grande cuando perdió el control y dominio de la misma, cayendo al pavimento”.
Paramédicos lo llevaron a un hospital, donde fue diagnosticado con trauma en la cabeza y fractura en las costillas, además de varias laceraciones. Su condición fue descrita como de cuidado.
