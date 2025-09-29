Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor tras choque vehicular en Fajardo

La Policía también reportó dos accidentes en motora en Luquillo y Sabana Grande

29 de septiembre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paramédicos intentaron salvarle la vida al conductor en Fajardo, llevándolo a un hospital, pero no fue posible. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor falleció en la madrugada de este lunes, tras un choque vehicular en la carreta PR-3 de Fajardo, informó la Policía.

Tras ser alertados por una llamada telefónica, los agentes encontraron el vehículo Ford Explorer anaranjado del 1999, que había impactado una valla de seguridad.

“El conductor del vehículo (aún no ha sido identificado), recibió traumas en diferentes partes del cuerpo y fue transportado por paramédicos en ambulancia hacia el Hospital Centro Médico del Noreste, donde posteriormente falleció”, indicó el informe policiaco.

El agente Jonathan Carreras Rosa, adscrito a Patrullas de Carreteras, y la fiscal Karen Calo se hicieron cargo de la investigación.

Mientras, la Uniformada reportó dos accidentes graves con motoras este domingo en Luquillo y Sabana Grande.

En hechos reportados a eso de las 6:30 p.m., la Policía informó que un joven de 23 años conducía una motora marca Kawasaki por la carreta PR-3 y “perdió el control y dominio del volante impactando un poste de concreto” cuando llegó al kilómetro 34.3, en el barrio Fortuna de Luquillo.

Fue transportado por paramédicos en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, en condición de cuidado.

El otro accidente se reportó a eso de las 6:57 p.m., en la carretera PR-121, kilómetro 6.2, del barrio Maginas, jurisdicción de Sabana Grande.

De la investigación se desprende que un hombre identificado como empleado de la Policía de Puerto Rico y residente de San Germán “transitaba en dirección de Yauco a Sabana Grande cuando perdió el control y dominio de la misma, cayendo al pavimento”.

Paramédicos lo llevaron a un hospital, donde fue diagnosticado con trauma en la cabeza y fractura en las costillas, además de varias laceraciones. Su condición fue descrita como de cuidado.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoMotoras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: