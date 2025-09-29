Buscan a conductor que escapó tras derribar postes del tendido eléctrico en Aguas Buenas
La carretera PR-797 permanece cerrada mientras personal de LUMA Energy atiende la situación
29 de septiembre de 2025 - 6:39 AM
Las autoridades buscan al conductor de un vehículo que derribó un poste del tendido eléctrico y abandonó la escena del choque en Aguas Buenas.
El accidente vehicular fue reportado en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-797.
En comunicado de prensa, la Policía indicó que el conductor transitaba en un vehículo Toyota Tacoma cuando “impactó un poste de tendido eléctrico, provocando que varios postes cayeran y obstruyeran la vía de rodaje”.
“Acto seguido, el conductor abandonó la escena”, agregó el comunicado policiaco.
La Uniformada advirtió a los conductores que la vía permanecerá cerrada mientras culmina la investigación y personal de LUMA Energy remueve el tendido eléctrico del pavimento.
La Policía exhortó el uso de rutas alternas como las carreteras PR-173 y PR-156.
IMPORTANTE 🚨🚨🚨🚨 La carretera 797 Km 0.6 en el barrio Jagüeyes a la altura de la casita de Jagüeyes, está intransitable...Posted by Municipio de Aguas Buenas on Monday, September 29, 2025
