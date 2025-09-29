Buscan a conductor que escapó tras derribar postes del tendido eléctrico en Aguas Buenas

Las autoridades buscan al conductor de un vehículo que derribó un poste del tendido eléctrico y abandonó la escena del choque en Aguas Buenas.

El accidente vehicular fue reportado en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-797.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que el conductor transitaba en un vehículo Toyota Tacoma cuando “impactó un poste de tendido eléctrico, provocando que varios postes cayeran y obstruyeran la vía de rodaje”.

“Acto seguido, el conductor abandonó la escena”, agregó el comunicado policiaco.

La Uniformada advirtió a los conductores que la vía permanecerá cerrada mientras culmina la investigación y personal de LUMA Energy remueve el tendido eléctrico del pavimento.