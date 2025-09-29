Opinión
29 de septiembre de 2025
80°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a conductor que escapó tras derribar postes del tendido eléctrico en Aguas Buenas

La carretera PR-797 permanece cerrada mientras personal de LUMA Energy atiende la situación

29 de septiembre de 2025 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una guagua Toyota Tacoma impactó un poste en la carretera PR-797 y el conductor se marchó de la escena. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades buscan al conductor de un vehículo que derribó un poste del tendido eléctrico y abandonó la escena del choque en Aguas Buenas.

RELACIONADAS

El accidente vehicular fue reportado en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-797.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que el conductor transitaba en un vehículo Toyota Tacoma cuando “impactó un poste de tendido eléctrico, provocando que varios postes cayeran y obstruyeran la vía de rodaje”.

“Acto seguido, el conductor abandonó la escena”, agregó el comunicado policiaco.

La Uniformada advirtió a los conductores que la vía permanecerá cerrada mientras culmina la investigación y personal de LUMA Energy remueve el tendido eléctrico del pavimento.

La Policía exhortó el uso de rutas alternas como las carreteras PR-173 y PR-156.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: