Hallan un cuerpo baleado en Puerto Nuevo
La víctima fue identificada como un hombre de 24 años
29 de septiembre de 2025 - 6:26 AM
29 de septiembre de 2025 - 6:26 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:08 p.m., en las inmediaciones del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo, el cuerpo baleado de un hombre identificado como Jahnniel Fontánez Ramos, de 24 años de edad y residente de San Juan”, apuntó el comunicado policiaco.
De inmediato, no se estableció un móvil para el crimen. El occiso había sido procesado por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y la ley de Sustancias Controladas.
El agente González, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Nahiomy Ruiz se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 333 asesinatos en lo que va de este año, 37 menos que los 370 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: