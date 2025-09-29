Hallan un cuerpo baleado en Puerto Nuevo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:08 p.m., en las inmediaciones del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo, el cuerpo baleado de un hombre identificado como Jahnniel Fontánez Ramos, de 24 años de edad y residente de San Juan”, apuntó el comunicado policiaco.

De inmediato, no se estableció un móvil para el crimen. El occiso había sido procesado por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y la ley de Sustancias Controladas.

El agente González, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Nahiomy Ruiz se hicieron cargo de la pesquisa.