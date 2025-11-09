Fallece mujer que sufrió quemaduras tras un incendio en Toa Baja

Los hechos se reportaron a eso de las 2:00 a.m. del sábado, en Paseo Dorado, ubicado en la Primera Sección de Levittown.

De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una explosión en el lugar, los agentes se presentaron al apartamento.

Las autoridades que llegaron al lugar prestaron atención a Enid Nicole Montalvo Martínez, quien fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde fue diagnosticada con 98% de quemaduras en su cuerpo.

“El personal del CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) de Bayamón confirmó que, en horas de la madrugada de hoy domingo, se certificó la muerte de Montalvo en el Centro Médico de Río Piedras”, indica el informe policíaco.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada​, “un alegado escape de gas proveniente de varias hornillas, más un incienso que fue prendido en el apartamento, provocó que ocurriera la explosión”.