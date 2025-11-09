Fallece mujer que sufrió quemaduras tras un incendio en Toa Baja
Los investigadores apuntan a que un escape de gas y el encendido de un incienso pudieran haber sido la causa del fuego
9 de noviembre de 2025 - 10:41 AM
La Policía informó, este domingo, que falleció una mujer de 36 años que había sufrido quemaduras por un incendio en su residencia, en Toa Baja.
Los hechos se reportaron a eso de las 2:00 a.m. del sábado, en Paseo Dorado, ubicado en la Primera Sección de Levittown.
De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una explosión en el lugar, los agentes se presentaron al apartamento.
Las autoridades que llegaron al lugar prestaron atención a Enid Nicole Montalvo Martínez, quien fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde fue diagnosticada con 98% de quemaduras en su cuerpo.
“El personal del CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) de Bayamón confirmó que, en horas de la madrugada de hoy domingo, se certificó la muerte de Montalvo en el Centro Médico de Río Piedras”, indica el informe policíaco.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, “un alegado escape de gas proveniente de varias hornillas, más un incienso que fue prendido en el apartamento, provocó que ocurriera la explosión”.
Personal del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Oficina de Explosivos de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Bayamón, estuvieron en la escena.
