Una familia solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Rogelio W. Rivera Sorrentini, un veterano, de 74 años, desaparecido desde el pasado jueves 15 de abril.

Lo último que se sabe de Rivera Sorrentini es que conducía por la zona entre Caguas y San Juan en su vehículo Mercury Mountaineer, azul oscuro, tablilla HSS-593 previo a su desaparición.

Según su hijastra Venecia Polanco, la última información que recibieron de su padrastro fue el jueves, entre 7:00 p.m. a 7:30 p.m. cuando este llamó a su hijo para indicarle que se había bajado de su vehículo y que se había caído.

“Le preguntamos en varias ocasiones que en dónde estaba, que nos diera un punto de referencia y nos decía que él no sabía porque él se había caído. Lo único que nos pudo decir es que estaba como en la carretera vieja de Caguas (PR-1), pero nunca nos pudo decir a nivel de qué ni cerca de qué lugar. Desde ese momento no hemos sabido nada de él”, sostuvo.

Tras un intento infructuoso de dar con su paradero esa noche, la familia acudió a la Policía el viernes para reportarlo desaparecido, pero según Polanco, el proceso resultó más lento y difícil de lo que pensaban, lo que ha acrecentado su preocupación por el bienestar de su padrastro.

Indicó que no fue hasta ayer en la noche que lograron radicar la querella. “Ayer, viernes, desde por la mañana, vamos al cuartel de Guaynabo y me envían al cuartel del casco de Río Piedras y de ahí vuelven y me envían al cuartel de la avenida San Patricio (donde ya habían acudido el jueves), donde por fin casi a las 7:00 p.m. pudimos hacer una querella de persona y vehículo desaparecido. Hoy a las 3:00 p.m. me dicen que no han podido hacer nada y que hay que esperar hasta el lunes”, contó.

Su temor es que su padrastro, quien padece de diabetes, esté herido, a juzgar por la llamada que recibieron minutos antes de su desaparición. “Hemos llamado a los hospitales, fuimos presencialmente a Veteranos, hemos hecho todo”, agregó.

Este medio intentó comunicarse con la Policía para detalles de la querella, pero no obtuvo respuesta.

Si tiene información que ayude a la familia a dar con el paradero de Rivera Sorrentini, puede comunicarse a los teléfonos: 787-530-3303; 939-458-0431; o al 787-451-9595.