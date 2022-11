La fiscal Betzaida Quiñones denunció que la pesquisa sobre la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena en el 2018 se interrumpió en algún momento por instrucciones que recibió en el Departamento de Justicia para detener gestiones investigativas.

Quiñones sumó esta alegación a que la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la jefa de fiscales Olga Castellón le impartieron instrucciones de detener labores que realizaba para esclarecer el caso del trapero Kevin Fred, quien fue asesinado el 10 de enero de 2019.

“Además de este (de Fret), fue en el caso de Carlos Cotto Caragena”, sostuvo Quiñones, en entrevista con El Nuevo Día. “Había unos hábeas corpus que había solicitado para entrevistar unas personas que estaban confinadas y recibo la llamada de la jefa de fiscales, en el momento en que voy a efectuar la entrevista, para decirme que no, que no podía hacer las entrevistas, que para mí era importantes realizarlas”.

Intentos de este medio ayer por obtener una reacción de Vázquez Garced y Castellón no rindieron frutos.

Cotto Cartagena falleció el 21 de septiembre de 2018 en circunstancias que preliminarmente se atribuyeron a una caída accidental desde la azotea de un edificio en Miramar, pero el caso sigue bajo investigación en la División de Crímenes Mayores de la Policía.

El abogado fenecido había sido el testigo estrella del Departamento de Justicia cuando declaró en un juicio estatal que vio al empresario canadiense Adam Anhang ser asesinado el 22 de septiembre de 2005 por Jonathan Román Rivera, quien resultó convicto en el Tribunal de San Juan, pero luego fue excarcelado en el 2018 cuando Alex Pabón Colón, alias “El Loco”, confesó a las autoridades federales haber cometido el crimen por encargo de la viuda del empresario, Áurea Vázquez Rijos, quien fue sentenciada a cadena perpetua.

Su muerte ocurrió justo antes de que declarara como testigo de la defensa en el caso federal. Al día siguiente a su fallecimiento, la abogada de Vázquez Rijos, Lidia Lizarríbar, confirmó a El Nuevo Día que le habían hecho acercamientos a Cotto Cartagena para que declarara en el juicio federal.

“Carlos estaba en nuestra lista de testigos”, dijo Lizarríbar en aquel momento.

La fiscal Quiñones estuvo a cargo de la pesquisa por la muerte de Cotto Cartagena hasta que el caso le fue transferido a otro fiscal de Justicia.

Por su parte, la madre de Cotto Cartagena, la exjueza María Inés Cartagena Colón, coincidió con las denuncias de Quiñones entorno a las alegadas instrucciones para detener gestiones investigativas.

Cartagena Colón relató que se reunió con Vázquez Garced y Castellón para pedirle ayuda porque Quiñones y el agente investigador le habían manifestado que “no tenían acceso a los estudios de forenses, no podía hablar con la patóloga, no habían hecho la cerología y tenían muchísimos problemas con forenses, por lo cual el caso no podía continuar hasta tanto ellos tuvieran unos exámenes”.

“No tengo duda que lo asesinaron”, manifestó la exjueza en entrevista con el programa Lo Sé Todo. “Y el Departamento de Justicia sabe que lo asesinaron. Le traje todos los elementos a la secretaria (de entonces)”.

Expuso que Vázquez Garced “se comprometió en ayudarme en todo lo que fuera posible y me preguntó sobre mi relación con la fiscal Betzaida Quiñones, y le expresé que era muy buena, que mantenía comunicación con ella, pero que siempre me decía que ‘no podía’, ‘no podía’ y que no le daban permiso, por lo que decidí acudir a ella (Vázquez Garced)”.

Mencionó que Quiñones había radicado mociones en el tribunal para entrevistar a Vázquez Rijos porque “había expresado su interés de conversar con ella e incluso conmigo.

“Noté que la secretaria (Vázquez Garced) se sorprendió y me dijo: ‘Pero cómo’. Y le dije: ‘Bueno se siguió el procedimiento. Radicó un hábeas corpus y ya estaba coordinada una entrevista con esa testigo, para el otro día, creo de la fecha que estábamos reunidas”, explicó.

La jueza retirada añadió que “inmediatamente que salgo del Departamento de Justicia, en lo que me detuve, quizás, a saludar a algunos compañeros, en unos 15 a 20 minutos, me llama la fiscal (Quiñones). Ella me dice: ‘Jueza, ¿usted se reunió con la secretaria? Le dije que acababa de salir de eso. Y me dijo: ‘Me acaban de llamar, me acaban de dar tremenda cogí’a de cuello y me dijeron que no puedo entrevistar a la viuda, van a cancelar todo. En efecto, la fiscal no pudo entrevistar a la testigo, que sería más importante. Incluso, ayudaría a eliminar teorías. Si no las puede aclarar, las puede eliminar. Inmediatamente, o en un periodo corto, casualmente, a esta testigo la sacan de Puerto Rico. Está en una cárcel federal”.

Cartagena Colón aseguró que expresó las denuncias sobre las supuestas instrucciones para detener la investigación del caso al actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en una reunión en enero de 2021.

Quiñones, a su vez, aseguró que desde abril de 2019 denunció en Justicia las alegadas instrucciones en el caso de Kevin Fret mediante memorandos, pero no detalló si hizo lo mismo con el caso de Cotto Cartagena.

Sin embargo, en declaraciones escritas, Emanuelli indicó esta semana que ordenó una “indagación interna” después de “las alegaciones de la fiscal sobre una paralización del proceso en el pasado” para “poner en contexto las decisiones tomadas anteriormente”.

Según el comunicado, Emanuelli señaló que, hasta el momento, no han encontrado alguna irregularidad. Manifestó que “de los documentos examinados, hasta el momento, no surge ningún desvío de las facultades que le confiere la ley a la Oficina de la Jefa de los Fiscales durante la pasada administración”.