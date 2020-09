La Fiscalía de Arecibo radicó cargos contra Edgardo Negrón Marrero, Nancy Aguilar y Lisardo Tavarez Pérez por su supuesta participación en una actividad multitudinaria en la Finca Los Mangoes de Morovis en violación a las disposiciones de la orden ejecutiva que busca mitigar los contagios de COVID-19 en Puerto Rico.

Según informó el Departamento de Justicia, Negron Marrero, identificado como arrendador y dueño del local donde se llevó a cabo la actividad ilegal, se le radicó un cargo por violación al Artículo 6.149(e) de la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico que penaliza a individuos que incumplan, estén en desacato de, o desobedezcan un toque de queda mientras esté vigente un estado de emergencia o desastre.

Del mismo modo, Aguilar, señalada como la persona que arrendó el local, se le radicó un cargo en ausencia por violar el mismo artículo de la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, al igual que Tavárez Pérez, residente en la República Dominicana y Nueva York que, supuestamente, también participó en la actividad.

La investigación estuvo cargo de la fiscal Daisy Quintero Hernández, en conjunto con los agentes Luis Muñiz Rosado y Orlando Nieves de la División Plan Anticrimen de Arecibo del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La Juez Cyndia E. Irizarry Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo determinó causa probable para arresto contra los tres imputados en los cargos radicados. A Negrón Marrero dueño de la propiedad, le señalaron juicio para el 22 de octubre de 2020.

De acuerdo con vídeos publicados en las redes sociales y las denuncias de la alcaldesa moroveña Carmen Maldonado, cientos de personas se reunieron el sábado, sin mascarillas ni distanciamiento social, en el local como parte de una actividad.

Según se informó, los asistentes, mayormente jóvenes y extranjeros, llegaron a la isla invitados por una compañía de inversiones.

Agentes del Negociado de la Policía intervinieron con varias personas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín que, supuestamente, participaron en la actividad. No obstante, la Uniformada dejó ir el martes a dos de los individuos, que regresaban a Baltimore, por no contar con evidencia suficiente y porque optaron por no cooperar.

Entretanto, la Policía también detuvo en el aeropuerto a Michael Miles, un instructor de intercambio de divisas que, supuestamente, también estuvo en la actividad. No obstante, su abogo, Pedro Rivera Martínez, quien también representa a Aguilar, dijo ayer que “no coincido con nada de lo que diga la Policía” y no descartó entablar demandas civiles.

Según un experto consultado por El Nuevo Día, la actividad puede ser legítima, pero también podría tratarse de un “esquema piramidal”.