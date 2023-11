Tras la primera noche de vigencia del Código de Orden Público en San Juan, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Placita de Santurce, Juan Silva, denunció, el jueves, la falta orientación sobre las nuevas regulaciones luego de que cuatro negocios recibieran multas de $5,000 por violaciones relacionadas a ruido excesivo y a la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en la nueva normativa.

Silva sugirió que los negocios tengan al menos una semana de gracia para que puedan orientarse sobre el Código y reciban recomendaciones sobre cómo implementarlo en sus establecimientos.

“Fue una ofensiva de sorpresa porque supuestamente el Código empezaba a las 6:00 a.m. de hoy (jueves). A mi juicio, debería darse al menos una semanita de orientación. Esta implementación lo que se busca es que la cosa transcurra de la mejor forma posible”, indicó el dueño de El Chicharrón.

Por su parte, y en contraste con el comerciante, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García, insistió en que llevan semanas orientando sobre el nuevo Código de Orden Público.

“Durante esta madrugada, estuvimos monitoreando varios lugares. La realidad es que el 98% de los comerciantes acataron y entendieron la hora de cierre, que correspondía a la 1:00 a.m.”, detalló el comisionado.

El Código establece que de lunes a jueves los comercios pueden operar hasta la 1:00 a.m., y, de viernes a domingo, así como en lunes feriados, hasta las 2:00 a.m.

Sofía Vidal, residente y comerciante de la calle Loíza, coincidió con la percepción de los comerciantes de la Placita: dice que falta educación y claridad sobre las nuevas medidas.

“Como comerciante, no me dieron la orientación necesaria, haciendo la salvedad de que no soy un comercio nocturno. Pero nunca me dijeron la responsabilidad que tengo de la basura o las reglamentaciones para construir. Los comercios no solo son las barras. Veo que el Código lo que va a lograr es un esfuerzo de recaudación, porque definen las multas, pero las definiciones de conductas son ambiguas”, indicó.

Asimismo, Silva comentó que los comerciantes están tratando de “sobrevivir” luego de las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. “Puede que el comerciante multado haya generado $1,500 y, de repente, tener una multa de $5,000, pues es fuerte. No quieres tener una ofensiva radical”, señaló.

“El interés no es que cerremos los negocios, que tengamos que despedir a los empleados o que haya una merma desde la perspectiva de los pequeños comerciantes. La primera noche no podemos entrar como bomberos apagando fuegos. Creo que debe haber un período de orientación a los comerciante y recomendaciones para la implementación, porque los comerciantes no somos criminales”, resaltó.

Planes de la policía municipal

El comisionado indicó que designaron un grupo especializado para atender, específicamente, todo lo relacionado con el Código, aunque aseguró que todos los policías y oficiales de rango han sido previamente adiestrados sobre el tema.

“Se creó la unidad del Código de Orden Público, que la dirige un capitán con dos sargentos y 18 policías. Esos policías se dividen en dos turnos 24/7. Están monitoreando de día y de noche los distintos lugares”, detalló el coronel.

Además, García recordó que antes existían ocho códigos y ahora solo hay uno. “Este Código nos da unas herramientas que no teníamos anteriormente. La multa va grabada a la patente de la oficina de permisos, por lo que se tiene un conteo”, destacó.

También recalcó que el Código les permite multar en más de una ocasión en caso de que el comerciante persista en la violación. “Si después de 15 minutos en adelante de haber sido intervenido, el comercio persiste en la violación, volvemos, en la misma noche, y lo podemos intervenir las veces que sean necesario”, advirtió el comisionado.

“Nosotros lo que estamos buscando es que continúe el desarrollo económico. No estamos cerrando negocios, a menos que no sea una situación que haya que ir a un tribunal, pero ese no es el propósito. El propósito es que el desarrollo económico continúe y que haya cumplimiento del nuevo Código para una sana convivencia entre los residentes y los comerciantes”, resaltó el jefe policial.