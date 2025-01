El móvil “es algo que no está del todo claro”, sostuvo el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa , al recordar que el crimen se cometió el lunes en una oficina del segundo piso de la compañía.

“Ellos dicen que no escucharon ningún tipo de discusión ni otra cosa... solamente oyeron las detonaciones”, agregó. “Por lo menos, de todas las personas que se encontraban en el segundo piso, ninguna dice que haya escuchado algún tipo de discusión”.

Según Figueroa, ese otro empleado no fue amenazado por González Torres, pues “al parecer, lo que tenía (el sospechoso) era con el personal de la administración, como tal. Parece que esos otros empleados no tienen nada que ver con el trabajo que él hacía”.

Aunque todavía no tienen claro cuál fue el detonante o algún historial de fondo, Figueroa entiende “que había una premeditación” de González Torres.

“Él disparó las dos armas armas de fuego”, comentó Figueroa, quien entiende que las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar o de defenderse. “Es una oficina sumamente pequeña. No tenían otra forma de salir que no fuera por donde él estaba. Entendemos que él los sorprendió, sin mediar palabra”.