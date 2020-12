El Tribunal de Humacao encontró hoy causa para el arresto contra el padrastro y la madre del niño de 2 años, Dylan Caleb Vega, cuya osamenta fue hallada en Humacao.

El director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del área de Humacao, Teddy Morales, indicó que los cargos fueron sometidos esta mañana contra Leslie Pagán Díaz, de 25 años, y José E. Santiago Maymí, de 31 años.

Morales indicó quie denuncias cargos por asesinato en primer grado, maltrato de menores y destrucción de evidencia.

La juez Enid Cristina Rivera García del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa probable en los cargos presentados e impuso una fianza global de $1,500,000 a cada uno de los imputados, la cual no fue prestada por ambos. La vista preliminar fue señalada para el 30 de diciembre de 2020.

PUBLICIDAD

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que de la investigación realizada se desprende que el niño “fue víctima de un patrón de maltrato que le provocó la muerte”.

“Además, luego de la muerte del menor, ambos imputados dispusieron del cuerpo del niño dejando el mismo abandonado, sin notificar a las autoridades, a orillas del río Patagonia de Humacao, donde fue hallada su osamenta el 21 de septiembre de 2020 por agentes de la División de Homicidios de Humacao”, agregó.

Por su parte, Morales señaló “este caso se compone de prueba documental, científica y testifical”.

No obstante, no quiso comentar sobre la supuesta confesión que habría hecho la mujer cuando fue detenida por otros hechos - un robo - el pasado 21 de septiembre.

“Más adelante se estará trabajando con la prueba que se presentará en el juicio, dependiendo de lo que presente la defensa. Nosotros tenemos la prueba suficiente para probar el caso sin la necesidad de una confesión”, sostuvo Morales.

Parte de la información que ha trascendido es que fue la madre quien indicó el lugar dónde estaban los restos y que llevó a las autoridades a encontrarlos.

Ese día, Morales dijo a El Nuevo Día que “nosotros no llegamos a la osamenta por casualidad, no somos adivinos. Nosotros recibimos información de dónde estaba la osamenta, eso no lo mismo que una confesión o admisión”.

Al momento, el padrastro del niño y la madre ya se encontraban sumariados en prisión después de que les encontraran causa para arresto por otro caso, relacionado a robo y violación a la ley de armas.

El tiempo para someter estos cargos se debió en gran medida a los exámenes científicos a los que se tuvo que someter la osamenta para confirmar la identidad de la víctima.

No fue hasta el pasado 21 de octubre que el Instituto de Ciencias Forenses pudo confirmar que, en efecto, se trataba de los restos de niño, después de que la osamenta fuera sometida a evaluaciones de material genético y de un antropólogo forense.