7 de septiembre de 2025
prima:“Hay que ponerse en los zapatos de ella”: fiscalía logra primera convicción por estrangulamiento pese a silencio de la víctima en el juicio

Justicia destacó la participación de más de una decena de testigos y peritos en este caso, en la región de Aibonito, en el que un jurado encontró culpable a un hombre de asfixiar a su expareja, en medio de un presunto secuestro en Orocovis

7 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

La fiscal Ileana Santos Colom, de la región de Aibonito, recalcó que la prueba pericial fue clave para explicar el trauma vivido por la víctima, y cómo la retractación forma parte del ciclo de violencia doméstica. (Pablo Martínez Rodríguez)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Desde el Tribunal de Aibonito, la fiscal Ileana Santos Colom se preparaba para entrevistar a una víctima de estrangulamiento no fatal. Era la penúltima de 15 testigos que el Ministerio Público presentó. La mujer se encontraba sentada frente a su agresor –padre de sus tres hijos– y un jurado de 12 personas.

Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
