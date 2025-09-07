Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Hay que ponerse en los zapatos de ella”: fiscalía logra primera convicción por estrangulamiento pese a silencio de la víctima en el juicio
Justicia destacó la participación de más de una decena de testigos y peritos en este caso, en la región de Aibonito, en el que un jurado encontró culpable a un hombre de asfixiar a su expareja, en medio de un presunto secuestro en Orocovis
7 de septiembre de 2025 - 11:10 PM