5 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bloqueó a su expareja, le rompió el cristal del auto y la dejó aturdida: ahora enfrenta cargos

La víctima fue auxiliada por un agente de la Policía que logró repeler la agresión en Yauco

5 de septiembre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente de violencia de género se reportó el 3 de septiembre. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Sofia Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agredir a su expareja en medio de un incidente de violencia de género en el pueblo de Yauco.

Durante la vista de determinación de causa (Regla 6), Ramos Ríos examinó la prueba que presentó la fiscal Ruth Miriam Pérez contra Geraldo Josué Lebrón Castro, de 20 años y residente de Yauco.

La togada le fijó una fianza de $140,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta el inicio de la vista preliminar pautada para el 11 de septiembre.

Además, la jueza le impuso a Lebrón Castro cumplir con otras condiciones, que incluyen, entre otras cosas, estar bajo supervisión electrónica y “lockdown”, lo que significa que estará en total confinamiento.

Lebrón Castro enfrenta cargos por maltrato físico, maltrato psicológico, daños a los bienes apreciados, amenaza, estrangulamiento y robo, tipificados en la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica y el Código Penal.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Marilyn Ortiz Boglio, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Ponce.

De acuerdo a la pesquisa, los hechos -que quedaron captados en una grabación de una cámara de seguridad- ocurrieron en la tarde del 3 de septiembre, en una calle de la urbanización Mifedo, en Yauco.

La víctima relató que, al salir de su residencia en automóvil, su expareja se interpuso en el camino y, con una piedra, rompió el cristal delantero del vehículo, agrediéndola en el rostro y dejándola aturdida.

Acto seguido, el hombre la agarró por el cabello y la golpeó con los puños mientras la amenazaba de muerte, según detalla el informe policiaco sobre el incidente.

En medio del ataque, el agente Ricardo Vélez Oliveras, adscrito a la Unidad Marítima de Guánica, intervino y logró repeler la agresión. No obstante, el imputado abandonó el lugar, apropiándose ilegalmente del vehículo, un teléfono celular y la cartera de la víctima.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Breaking NewsTribunalesTribunal de PonceAgresionesViolencia de géneroViolencia doméstica
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
