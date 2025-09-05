Bloqueó a su expareja, le rompió el cristal del auto y la dejó aturdida: ahora enfrenta cargos

La jueza Sofia Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agredir a su expareja en medio de un incidente de violencia de género en el pueblo de Yauco.

Durante la vista de determinación de causa (Regla 6), Ramos Ríos examinó la prueba que presentó la fiscal Ruth Miriam Pérez contra Geraldo Josué Lebrón Castro, de 20 años y residente de Yauco.

La togada le fijó una fianza de $140,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta el inicio de la vista preliminar pautada para el 11 de septiembre.

Además, la jueza le impuso a Lebrón Castro cumplir con otras condiciones, que incluyen, entre otras cosas, estar bajo supervisión electrónica y “lockdown”, lo que significa que estará en total confinamiento.

Lebrón Castro enfrenta cargos por maltrato físico, maltrato psicológico, daños a los bienes apreciados, amenaza, estrangulamiento y robo, tipificados en la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica y el Código Penal.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Marilyn Ortiz Boglio, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Ponce.

De acuerdo a la pesquisa, los hechos -que quedaron captados en una grabación de una cámara de seguridad- ocurrieron en la tarde del 3 de septiembre, en una calle de la urbanización Mifedo, en Yauco.

La víctima relató que, al salir de su residencia en automóvil, su expareja se interpuso en el camino y, con una piedra, rompió el cristal delantero del vehículo, agrediéndola en el rostro y dejándola aturdida.

Acto seguido, el hombre la agarró por el cabello y la golpeó con los puños mientras la amenazaba de muerte, según detalla el informe policiaco sobre el incidente.

En medio del ataque, el agente Ricardo Vélez Oliveras, adscrito a la Unidad Marítima de Guánica, intervino y logró repeler la agresión. No obstante, el imputado abandonó el lugar, apropiándose ilegalmente del vehículo, un teléfono celular y la cartera de la víctima.

