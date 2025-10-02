Opinión
2 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre presuntamente asesina a machetazos a su madre en Toa Baja

Los hechos fueron reportados en el barrio Pájaros a las 8:00 p.m.

2 de octubre de 2025 - 9:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía confirmó que un hombre asesinó a machetazos a su madre en Toa Baja en la noche del miércoles. (Carlos Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que presuntamente asesinó a machetazos a su madre fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Bayamón, confirmó a El Nuevo Día el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

El teniente José Carrión, director auxiliar del CIC de Bayamón, indicó, vía telefónica, que los hechos ocurrieron a las 8:00 p.m. en una residencia del barrio Pájaros de Toa Baja.

Según se indicó preliminarmente, un hombre de 60 años, que no ha sido identificado, agredió a su madre con un arma blanca en la residencia que compartían. De momento, la Policía tampoco ofreció el nombre de la víctima.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón están a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

