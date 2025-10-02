Hombre presuntamente asesina a machetazos a su madre en Toa Baja

Un hombre que presuntamente asesinó a machetazos a su madre fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Bayamón, confirmó a El Nuevo Día el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

El teniente José Carrión, director auxiliar del CIC de Bayamón, indicó, vía telefónica, que los hechos ocurrieron a las 8:00 p.m. en una residencia del barrio Pájaros de Toa Baja.

Según se indicó preliminarmente, un hombre de 60 años, que no ha sido identificado, agredió a su madre con un arma blanca en la residencia que compartían. De momento, la Policía tampoco ofreció el nombre de la víctima.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón están a cargo de la pesquisa.