Un hombre falleció esta madrugada cuando su auto fue impactado por el vehículo que manejaba un conductor ebrio en el puente Teodoro Moscoso, de Río Piedras a Carolina.

El teniente Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Tránsito de la Policía, indicó que el perjudicado, de unos 78 años, se dirigía al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde buscaría a su hija que llegaba de un vuelo. Sin embargo, perdió la vida en el camino.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:45 de la madrugada de hoy, jueves, según la Policía.

“Según la información que me provee la División de Patrulla de Carreteras de San Juan, (el perjudicado) iba a recoger a su hija, pero al ver que él no llegaba, (la mujer) se fue en otro vehículo, que no sabemos si es un taxi o qué, y se topa con la escena (en el puente)”, explicó Zeno.

PUBLICIDAD

“Quería identificar a su papá en la escena, pero el fiscal no lo permitió y le informó que realizara el proceso (de identificación) en el Instituto de Ciencias Forenses”, agregó.

El informe policiaco indica que a esa hora Ramón Vázquez Muñoz, de 70 años de edad, conducía por la mencionada vía en un Ford Fusion del año 2010.

Al llegar al kilómetro 10, agrega el informe, conducía “a una velocidad que no le permitió ejercer control y dominio del volante, dando lugar a que impactara con la parte frontal de su vehículo, la parte posterior del vehículo marca Mazda 2, color blanco, año 2011″ y tablilla HPK 184, que era manejado por el fallecido, cuya identidad no ha sido divulgada hasta el momento.

Según la Policía este auto causó el choque en el puente Teodoro Moscoso donde falleció el conductor perjudicado. (Suministrada)

De acuerdo con el oficial, Vázquez Muñoz también se dirigía al aeropuerto a buscar personas de otra familia.

La Policía informó que a Vázquez Muñoz le realizaron la prueba de alcohol en el organismo y el resultado arrojó .16%, lo que supera el .08% que permite la Ley de Tránsito.

Hasta ayer, la Policía había reportado 259 fatalidades en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 67 menos que los 326 registrados a la misma fecha el año pasado.