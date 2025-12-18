Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a conductor que podría estar vinculado con el accidente que provocó la muerte de un gruero en Caguas

La Policía se apresta a entrevistar al hombre, confirmó El Nuevo Día

18 de diciembre de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente de tránsito se reportó el lunes, 15 de diciembre, a las 6:17 p.m., confirmó la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico identificó a un conductor que podría estar vinculado con el accidente de tránsito que provocó la muerte de un joven gruero de 20 años en el kilómetro 12.4 de la autopista PR-52, en Caguas.

“Ya identificaron, a través de visuales, el vehículo que pudo haber impactado al gruero”, indicó el capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Tránsito. “Hoy, posiblemente, puede que sea entrevistado”, agregó, en declaraciones a El Nuevo Día.

Por su parte, el capitán Harry Sullivan, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, añadió que, “pudimos identificar un vehículo, lo vamos a ocupar y entrevistar el dueño registral del vehículo”. Agregó que hay una “gran probabilidad” de que la persona sea entrevistada en el día de hoy.

“Nosotros hemos realizado todas las gestiones. Hemos identificado cámaras de Metropistas y del DSP (Departamento de Seguridad de Pública) que las estamos trabajando para realizar los análisis correspondientes. Hemos recibido información y hemos entrevistado personas”, comentó Sullivan.

El accidente de tránsito se reportó el lunes, 15 de diciembre, a las 6:17 p.m., confirmó la Policía.

El informe sostiene que, mientras Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años y residente en Trujillo Alto, “se encontraba en el área del paseo realizando labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos, una persona la cual conducía por el lugar en un auto a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, se desvió a la derecha e impactó al peatón antes mencionado”.

Acto seguido, el conductor continuó la marcha y abandonó la escena sin asistir al perjudicado, ni brindar información alguna. Tras el impacto, Rodríguez Rodríguez murió en la escena por los traumas recibidos.

Un día después del accidente, el 16 de diciembre, decenas de operadores de grúas realizaron una caravana y se congregaron en Caguas para honrar la memoria del joven. De igual forma, exigieron justicia.

Entre lágrimas, su padre, Segismundo Rodríguez, expresó el profundo dolor que enfrenta la familia y pidió que la persona que causó el accidente se entregue.

“¿Ahora quién me llama ahora? Él era el que me llamaba todas las mañanas. ¿Ahora quién me llama? Por culpa de un irresponsable”, dijo Rodríguez a Telemundo a su llegada a la sede del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) en San Juan.

“Le digo a la persona que se entregue, de verdad, más nada, (para) hacerle justicia al nene. Me lo dejó allí tirado y eso no es justo de verdad. Él no se merecía eso”, puntualizó.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
