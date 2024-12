Identifican a la piloto que murió al accidentarse su avioneta en Juana Diaz el viernes

Más tarde el viernes, el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, confirmó a El Nuevo Día que personal de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés ) tomaron control de la escena y que no se ha establecido una identificación formal de la víctima. Justiniano añadió, sin embargo, que se trata de una mujer residente en los Estados Unidos.

Originalmente las autoridades indicaron que se trataba de una estudiante de aviación que realizaba vuelos tipo “touch and go” para acumular horas de vuelo.

No obstante, en declaraciones escritas, el presidente de la compañía Flight World, Inc., Carlos E. Reyes Torres – empresa bajo la cual está registrada la nave – explicó que la persona fallecida no es una estudiante de aviación que estaba acumulando horas de vuelo sola, como reportaron las autoridades.