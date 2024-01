La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan confirmó la identidad de un hombre cuyo cuerpo fue colocado en el interior del baúl de un automóvil en la avenida John F. Kennedy y que fue encontrado en la madrugada del viernes, 5 de enero.

La directora de Homicidios del CIC de San Juan, la teniente Idamarys Morales, indicó que el hombre fue identificado como Axel G. Lugo Ramos, de 22 años y residente en Bayamón.

La oficial añadió que Lugo Ramos no poseía expediente criminal y que, de momento, no cuentan con un móvil preliminar, aunque dijo que no descartan ningún escenario.

La directora de la División de Homicidios tampoco precisó cuántos impactos de bala recibió Lugo Ramos, ni el calibre de los proyectiles.

Según el informe preliminar de la Uniformada, las autoridades tuvieron conocimiento del crimen tras recibir una llamada a eso de las 12:26 a.m. de la madrugada del viernes. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un automóvil marca Toyota, modelo Venza color negro, “con varios impactos de bala, y en el interior del baúl, el cuerpo baleado de un hombre”.

PUBLICIDAD

Al momento de los hechos, Lugo Ramos vestía una camisa color negra, pantalón mahón de color azul y calzado deportivo.