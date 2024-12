Informe: Policía utiliza más descargas eléctricas en crisis de salud mental que en otras intervenciones

De las 828 intervenciones con uso de fuerza en crisis emocionales, hubo 505, o el 61%, en las que se utilizó el DCE. En las 3,662 instancias que no se identificó tal crisis, se recurrió al dispositivo en 1,105, o el 30% .

“Estas crisis emocionales o relacionadas a la salud mental, como el uso de drogas y otros (trastornos), no deben estar en manos de la Policía, especialmente los casos de personas que no están armadas”, afirmó la fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez .

Analizar la narrativa policial

Para Luis Alberto Avilés , director de Investigaciones de Kilómetro 0 y coautor de la investigación, las narraciones de los oficiales, en los informes, “no implican un interés en entender a la persona en crisis o no se da el tiempo” para evitar recurrir a la fuerza.

“El supervisor ignoró la Orden General 600-602 del Negociado de la Policía (2016), que era la vigente al momento de la intervención, y que establecía una prohibición al uso del DCE en personas de 70 años o más. Unos meses de diferencia con el límite de prohibición de 70 años no constituyen una garantía de que su uso no represente un peligro para una persona de esa edad y de esa constitución física”, establece la investigación.

Para cumplir con la Reforma de la Policía, el cuerpo inició, en 2019, un plan piloto –conocido como Equipo de Intervención en Crisis (CIT, en inglés)– para la capacitación de todo el personal que atiende estos casos. Por ejemplo, si alguien no tiene capacidad para comprender el proceso criminal en su contra, podría reclamarse la aplicación de la Regla 240, una vía alterna para manejar casos de personas con incapacidad mental. Mediante la Regla 240, los procedimientos criminales contra un imputado o acusado se detienen hasta tanto sea evaluado por un especialista y se determine si es o no procesable. Si resultara no procesable, los cargos podrían archivarse y ordenarse, entonces, un tratamiento compulsorio.