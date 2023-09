Aunque las autoridades federales aseguran que han aumentado sus esfuerzos para fomentar que las víctimas de trata humana denuncien el delito, el llamado no basta para muchos sobrevivientes, sobre todo entre las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico, que, frecuentemente, son una población vulnerable a este tipo de crimen.

En uno de los casos más recientes, reportado el pasado agosto, las autoridades federales diligenciaron el arresto de un matrimonio puertorriqueño que, presuntamente, secuestró a al menos tres inmigrantes que llegaron a la isla desde la República Dominicana. El presunto consistía en mantener a los recién llegados en cautiverio para entonces solicitar “rescates” (dinero) a sus familiares mediante amenazas. Por los crímenes, la pareja enfrenta cargos federales por secuestro y tráfico de seres humanos.

Si bien ese caso fue uno de tráfico humano, que se diferencia de la trata humana debido a que la primera supone el traslado de las víctimas mientras que la segunda atenta contra los derechos humanos dentro de ciertos límites territoriales, ambas están estrechamente vinculadas. Y tanto las autoridades como organizaciones sostiene que estos delitos ocurren con mucha más frecuencia de la que imaginamos.

PUBLICIDAD

“Es una línea demasiado fina entre tráfico y trata”, explicó la directora del Centro de la Mujer Dominicana (CMD), Romelinda Grullón, a El Nuevo Día. Por más de 20 años, Grullón ha trabajado con la comunidad dominicana -particularmente con las mujeres- en Puerto Rico.

Grullón explicó que la vulnerabilidad en que muchos inmigrantes viven los hace propensos a situaciones de peligro que, con frecuencia, terminan en casos de trata y tráfico humano.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, explicó que la vulnerabilidad en que muchos inmigrantes viven los hace propensos a situaciones de peligro que, con frecuencia, terminan en casos de trata y tráfico humano. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Las personas muchas veces tienen que salir por situación económica, porque en su país de origen no tienen la forma de cómo resolver su situación económica, y muchas veces se embarcan en situaciones y en esos tipos de viajes clandestinos que sabemos que son un trampolín entre el tráfico y trata”, expuso la directora e investigadora, quien también resaltó que, en el caso de las mujeres, particularmente, casi siempre hay elementos de explotación sexual y laboral.

“Hay muchas personas, especialmente mujeres, que antes de montarse en las embarcaciones ya han sido objeto de violación y a veces en la misma embarcación las mujeres son mucho más vulnerables a que la puedan violar… Y cuando llegan al país receptar, las personas están muy expuestas al chantaje, la coerción y el engaño”, expresó Grullón.

Estadísticas ofrecidas por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) resaltan que, hasta principios de septiembre, habían arrestado a 12 individuos por delitos de trata humana, y se espera que esa cifra supere el del año fiscal federal 2022.

Temor a levantar la voz

Grullón también explicó que muchas de las víctimas de estos esquemas tienen miedo a querellarse debido a posibles represalias, contra ellos y hasta contra los familiares que dejan en sus tierras de origen.

PUBLICIDAD

Asimismo, expuso que la invisibilización que muchas veces sufren en los países a los que llegan les lleva a callar pues “piensan que no tienen ningún tipo de derecho”.

“Son personas que están completamente invisibilizadas, que están a la merced de esos delincuentes”, afirmó.

Por otra parte, Grullón mencionó que, aunque las autoridades federales sí ofrecen un visado especial para que las víctimas de trata y tráfico humano se mantengan en el país como testigos en un encausamiento de sus agresores, estos visados son un remedio temporero que, cuando termina el proceso judicial, no resuelve el problema inicial que hizo que estas personas emigraran de su país.

“A veces también sabemos que no hay ningún tipo de garantía de seguridad en cuanto a las autoridades”, expuso la directora del CMD, que también ha trabajado con poblaciones subatendidas en su natal República Dominicana y en Nueva York.

A preguntas de este medio sobre qué exactamente ocurre con las personas que gozan del visado especial de víctimas que ayudan a encausar a agresores y tratantes, la oficina de HSI en Puerto Rico no ofreció detalles específicos y nos refirió a su página del Programa de Asistencia a Víctimas (VAP). En dicha página aparece el relato de una mujer subsahariana que ayudó al encausamiento de sus agresores y se pudo quedar estudiando en los Estados Unidos; no obstante, no se ofrecen detalles adicionales sobre qué procesos tuvo que enfrentar para lograrlo.

“El VAP le ofrece un recurso crítico a las investigaciones y enjuiciamientos penales de HSI al garantizar que las víctimas tengan acceso a los derechos y servicios a los cuales tienen derecho por ley, como también la asistencia que ellas necesitan para que puedan participar activa y completamente en el proceso del sistema judicial penal”, lee el documento.

PUBLICIDAD

Conversaciones necesarias y urgentes

Para Grullón, además de insistir en que las víctimas de trata y tráfico humano denuncien estos crímenes ante las autoridades, la mejor manera de atender los problemas de tráfico y trata humana en Puerto Rico es abrir un diálogo entre Estados Unidos y los países de origen de las víctimas.

Los captores mostraron por vídeo llamada a la víctima amarrada en espera de recibir el pago para liberarle. (Captura)

“Sabemos que hay muchos tentáculos, sabemos que hay muchas autoridades porque [la trata] es [una industria] bien lucrativa después de la droga… ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer acuerdos con el gobierno federal para que las personas puedan tener una seguridad y puedan estar en completa protección, tanto ellos como sus familiares en su país de origen que también corren peligro? ¿Cómo se va a empezar a desmantelar estas redes?

También urgió a emplear esfuerzos en garantizar la seguridad de las víctimas durante los procesos judiciales.

“La mayoría de las personas que vienen y que son víctimas de trata es por situación económica, entonces ¿cómo se va a trabajar esto? Es bien complejo y no solamente basta con denunciar casos o situaciones”, aseguró Grullón.